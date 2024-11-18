"Продолжаю верить, что это необходимо" - Боррель о возможном разрешении ЕС на использование оружия по россии
Киев • УНН
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель выступает за разрешение Украине использовать западное оружие для ударов по территории рф. Он планирует обсудить этот вопрос со странами-членами ЕС на встрече в Брюсселе.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель хочет призвать страны-члены ЕС разрешить Украине использовать оружие для осуществления ударов внутри россии, сообщает tagesschau, пишет УНН.
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"Снова и снова я говорил, что Украина должна иметь возможность использовать оружие, которое мы поставляем, не только для того, чтобы останавливать стрелы, но и чтобы поражать лучников", - сказал Боррель перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
"Я продолжаю верить, что это необходимо сделать. Я уверен, что мы обсудим это снова. Надеюсь, страны-члены согласятся с этим", - подчеркнул Боррель.
Париж заявил, что разрешение Украине использовать ракеты по российским целям все еще является вариантом18 нояб. 2024, 09:55 • 10247 просмотров