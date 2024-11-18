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"Продолжаю верить, что это необходимо" - Боррель о возможном разрешении ЕС на использование оружия по россии

"Продолжаю верить, что это необходимо" - Боррель о возможном разрешении ЕС на использование оружия по россии

Киев  •  УНН

 • 11705 просмотра

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Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель выступает за разрешение Украине использовать западное оружие для ударов по территории рф. Он планирует обсудить этот вопрос со странами-членами ЕС на встрече в Брюсселе.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель хочет призвать страны-члены ЕС разрешить Украине использовать оружие для осуществления ударов внутри россии, сообщает tagesschau, пишет УНН.

Детали

"Снова и снова я говорил, что Украина должна иметь возможность использовать оружие, которое мы поставляем, не только для того, чтобы останавливать стрелы, но и чтобы поражать лучников", - сказал Боррель перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

"Я продолжаю верить, что это необходимо сделать. Я уверен, что мы обсудим это снова. Надеюсь, страны-члены согласятся с этим", - подчеркнул Боррель.

Париж заявил, что разрешение Украине использовать ракеты по российским целям все еще является вариантом18 нояб. 2024, 09:55 • 10247 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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