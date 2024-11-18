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Париж заявил, что разрешение Украине использовать ракеты по российским целям все еще является вариантом

Париж заявил, что разрешение Украине использовать ракеты по российским целям все еще является вариантом

Киев  •  УНН

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Французский представитель заявил о возможности разрешения Украине бить по военным целям рф. Это касается объектов, откуда осуществляется агрессия против украинской территории.

Франция, которая предоставила Украине ракеты большой дальности, в понедельник дала понять, что разрешение Украине наносить удары по военным целям на территории россии остается вариантом на повестке дня, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Мы открыто сказали, что это вариант, который мы бы рассмотрели, если он позволит нанести удар по цели, откуда россия сейчас осуществляет агрессию на украинскую территорию. Поэтому ничего нового с другой стороны", - сказал министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро журналистам перед встречей министров ЕС в Брюсселе.

Le Figaro удалило информацию о разрешении Франции и Британии бить своими ракетами вглубь рф18 нояб. 2024, 08:42 • 11057 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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