Париж заявил, что разрешение Украине использовать ракеты по российским целям все еще является вариантом
Киев • УНН
Французский представитель заявил о возможности разрешения Украине бить по военным целям рф. Это касается объектов, откуда осуществляется агрессия против украинской территории.
Франция, которая предоставила Украине ракеты большой дальности, в понедельник дала понять, что разрешение Украине наносить удары по военным целям на территории россии остается вариантом на повестке дня, сообщает Reuters, пишет УНН.
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"Мы открыто сказали, что это вариант, который мы бы рассмотрели, если он позволит нанести удар по цели, откуда россия сейчас осуществляет агрессию на украинскую территорию. Поэтому ничего нового с другой стороны", - сказал министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро журналистам перед встречей министров ЕС в Брюсселе.
Le Figaro удалило информацию о разрешении Франции и Британии бить своими ракетами вглубь рф18 нояб. 2024, 08:42 • 11057 просмотров