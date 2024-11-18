Le Figaro удалило информацию о разрешении Франции и Британии бить своими ракетами вглубь рф
Киев • УНН
Французское издание Le Figaro убрало из своей статьи информацию о разрешении Франции и Британии наносить удары по РФ. Ранее сообщалось о разрешении использовать ракеты SCALP и Storm Shadow на территории РФ.
Французское издание внезапно изменило текст статьи о разрешении Лондона и Парижа бить по России европейскими ракетами SCALP и Storm Shadow, передает УНН.
Le Figaro удалило из статьи строки о том, что Франция и Великобритания разрешили бить ракетами по России. Ранее издание сообщало, что вслед за разрешением президента США Джо Байдена снять ограничения на нанесение ударов американским дальнобойным оружием по территории россии, к этому присоединились Великобритания и Франция, разрешив Киеву использовать свои дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по территории рф.
Напомним,
УНН сообщал, что разрешение президента США Джо Байдена по использованию дальнобойных ракет касается района Курска и было сообщено Украине около трех дней назад.
Украина уже готовит первые удары американскими ATACMS - Reuters17 нояб. 2024, 18:37 • 40011 просмотров