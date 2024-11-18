Le Figaro удалило информацию о разрешении Франции и Британии бить своими ракетами вглубь рф

ukenru
Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
09:08 • 26765 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Эксклюзив
Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября
07:09 • 67517 просмотра

Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября

Эксклюзив
Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
 • 117249 просмотра

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
 • 139095 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 207031 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 175052 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 162275 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 144456 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
 • 121703 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 108285 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На ВОТ Херсонщины россияне жестоко расправляются с бездомными животными - Сопротивление

На ВОТ Херсонщины россияне жестоко расправляются с бездомными животными - Сопротивление

 • 96186 просмотра
Глава МИД Финляндии призвала больше не звонить путину

Глава МИД Финляндии призвала больше не звонить путину

 • 100990 просмотра
Захватчики провели "переподготовку" 40 учителей с временно оккупированной Энергодарщины - ЦПД

Захватчики провели "переподготовку" 40 учителей с временно оккупированной Энергодарщины - ЦПД

04:35 • 48425 просмотра
Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

07:14 • 65188 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

07:58 • 29961 просмотра
публикации
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

09:39 • 15627 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 207031 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 145112 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 151525 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 157538 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

07:58 • 29961 просмотра
Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

07:14 • 65188 просмотра
Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

 • 102246 просмотра
Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

 • 106057 просмотра
Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

 • 105381 просмотра
Актуальное
Le Figaro удалило информацию о разрешении Франции и Британии бить своими ракетами вглубь рф

Le Figaro удалило информацию о разрешении Франции и Британии бить своими ракетами вглубь рф

Киев  •  УНН

 • 7238 просмотра

Read in English

Французское издание Le Figaro убрало из своей статьи информацию о разрешении Франции и Британии наносить удары по РФ. Ранее сообщалось о разрешении использовать ракеты SCALP и Storm Shadow на территории РФ.

Французское издание внезапно изменило текст статьи о разрешении Лондона и Парижа бить по России европейскими ракетами SCALP и Storm Shadow, передает УНН.

Le Figaro удалило из статьи строки о том, что Франция и Великобритания разрешили бить ракетами по России. Ранее издание сообщало, что вслед за разрешением президента США Джо Байдена снять ограничения на нанесение ударов американским дальнобойным оружием по территории россии, к этому присоединились Великобритания и Франция, разрешив Киеву использовать свои дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по территории рф.

Image

Напомним,

УНН сообщал, что разрешение президента США Джо Байдена по использованию дальнобойных ракет касается района Курска и было сообщено Украине около трех дней назад.

Украина уже готовит первые удары американскими ATACMS - Reuters17 нояб. 2024, 18:37 • 40011 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Войнаполитика