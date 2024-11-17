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Украина уже готовит первые удары американскими ATACMS - Reuters

Украина уже готовит первые удары американскими ATACMS - Reuters

Киев  •  УНН

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Украина в ближайшие дни планирует осуществить первые дальние атаки ракетами ATACMS с дальностью до 306 км. США разрешили использовать оружие для ударов по территории рф.

Украина планирует провести свои первые дальние атаки американскими дальнобойными ракетами в ближайшие дни, не раскрывая подробностей из-за проблем оперативной безопасности. Об этом сообщили источники Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным источников, вскоре Украиной будут нанесены первые глубокие удары с использованием ракет ATACMS, дальность полета которых составляет до 306 км.

Хотя некоторые официальные лица США выразили скептицизм относительно того, что разрешение наносить удары на большие расстояния изменит общую траекторию войны, это решение может помочь Украине в тот момент, когда российские войска добиваются успехов, и, возможно, поставить Киев в более выгодную позицию на переговорах, когда и если переговоры о прекращении огня состоятся.

Неясно, отменит ли Трамп решение Байдена, когда вступит в должность. Трамп давно критиковал масштабы финансовой и военной помощи США Украине и обещал быстро положить конец войне, не объясняя, как именно.

Однако некоторые республиканцы в Конгрессе призвали Байдена смягчить правила использования Украиной оружия, предоставленного США.

россия предупредила, что расценит ослабление ограничений на использование Украиной американского оружия как серьезную эскалацию.

Напомним

По данным The New York Times, президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине на использование дальнобойных ракет для ударов по территории россии.

Как сообщили американские чиновники, сначала оружие, скорее всего, будет использовано против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в курской области на западе россии.

Украина разработала четыре вида ракет, идут испытания - Президент16 нояб. 2024, 09:49 • 20213 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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