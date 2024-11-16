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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина разработала четыре вида ракет, идут испытания - Президент

Украина разработала четыре вида ракет, идут испытания - Президент

Киев  •  УНН

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Президент Зеленский сообщил об испытаниях четырех видов новых украинских ракет. На производство дронов в 2025 году выделено 775 млрд гривен из госбюджета.

У Украины появились четыре вида ракет, сейчас идут испытания. Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в интервью "Суспільне" по случаю 100-летия "Украинского радио", передает УНН.

За почти три года изменения в частном и государственном секторах привели к тому, что мы точно технологически сильнейшие в Европе. Что касается дронов, систем радиоэлектронной борьбы - здесь мы еще не достигли высоких результатов. Но, тем не менее, они есть. У нас появились четыре вида ракет, сейчас идут испытания. Далее - морские дроны, которые уничтожили большое количество Черноморского флота рф

- сказал Зеленский.

Президент считает, что в направлении технологий, оружия Украина неплохо работает.

"Мы привлекли много денег извне. А в нашем бюджете, например, только на наши дроны, на внутренние заказы - 775 миллиардов гривен на 2025 год. У нас эти деньги уже есть. И это только наши деньги. И плюс все остальные гарантированные финансы от партнеров", - отметил Зеленский.

Бюджет-2025: на производство вооружения выделят больше, чем в прошлом году - 55 млрд грн12 нояб. 2024, 10:31 • 29074 просмотра

Дополнение

Зеленский заявил, что Украина пересекла отметку первых ста единиц ракетного вооружения в этом году, и это направление планируют наращивать.

В октябре Зеленский заявил об успешных летных испытаниях новой украинской баллистической ракеты.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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