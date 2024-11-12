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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бюджет-2025: на производство вооружения выделят больше, чем в прошлом году - 55 млрд грн

Бюджет-2025: на производство вооружения выделят больше, чем в прошлом году - 55 млрд грн

Киев  •  УНН

10:31 • 4674 просмотра

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Кабмин одобрил проект бюджета на 2025 год с расходами 3,7 трлн грн. На развитие производства вооружения выделено 54,55 млрд грн, еще 500 млн - на льготные кредиты оборонным предприятиям.

На производство вооружения и военной техники в Государственном бюджете Украины на 2025 год выделено более 55 млрд грн, в том числе 500 млн - на льготные кредиты оборонным предприятиям, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин в Telegram во вторник, пишет УНН.

Детали

«Во время заседания правительства поддержали проект Госбюджета на 2025 год. [На производство вооружения и военной техники в целом выделили более 55 миллиардов гривен. Это больше, чем было выделено на этот год», - написал Сметанин.

По его словам:

  • 54,55 млрд пойдут на развитие производства, разработку и внедрение новых технологий, наращивание производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения. Это больше, чем было выделено на 2024 год - около 51 млрд. 
  • 500 млн выделено на программу доступных кредитов для оборонных предприятий. Эта программа была создана в этом году, и дает возможность производителям брать кредиты под 5% годовых. Остальные проценты будет покрывать госбюджет.

«Спасибо правительству за поддержку производителей ОПК. Впереди - голосование в Верховной Раде», - отметил министр.

Дополнение

Как сообщали в Минфине, 8 ноября Кабинет министров одобрил проект госбюджета-2025 ко второму чтению.

Кабмин одобрил проект Госбюджета-2025 ко второму чтению: как выросли расходы8 ноября 2024, 16:40 • 37345 просмотров

Расходы общего фонда государственного бюджета ко второму чтению составляют 3 709,8 млрд грн.

Доходы, которые ранее направлялись в специальный фонд в 43,2 млрд грн на финансирование Государственного дорожного фонда, теперь полностью перенесены в общий фонд бюджета. Дополнительные 12 млрд грн направлены на повышение выплат учителям, что обеспечит улучшение условий труда педагогов. Для укрепления обороноспособности выделено дополнительно 1 млрд грн на развитие вооружения и военной техники для Министерства обороны и ГУР МО. При этом сокращено финансирование Генеральной прокуратуры на 1,2 млрд грн.

На поддержку оборонно-промышленного комплекса предусмотрено 500 млн грн для удешевления кредитов предприятиям, что будет способствовать модернизации производства и повышению оборонного потенциала страны. Дополнительные 646 млн грн выделены для Министерства здравоохранения, в частности 500 млн грн на реимбурсацию лекарств для лечения сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний.

Министерству культуры и стратегических коммуникаций предоставлены дополнительные 488,4 млн грн, из которых 200 млн грн направлено на проекты стратегических коммуникаций и продвижение положительного имиджа Украины за рубежом. Отдельно предусмотрено 150 млн грн для поддержки украинцев за рубежом и содействия их возвращению в Украину через деятельность Агентства единства украинцев при Минэкономики.

Расходы Минсоцполитики увеличены более чем на 1,4 млрд грн, в частности:

  • 1 млрд грн - на помощь внутренне перемещенным лицам;
  • 102,2 млн грн-на оплату облачных ресурсов для цифровых технологий;
  • 328,6 млн грн - на услуги дневного ухода для детей с инвалидностью.

Для развития аграрного сектора предусмотрены дополнительные 1 млрд грн на поддержку животноводства и переработку сельскохозяйственной продукции.

Мининфраструктуры предусмотрено 1 млрд грн на реализацию инвестиционных проектов через Государственный фонд регионального развития. На восстановительные работы в Харькове выделен 1 млрд грн, что позволит восстановить объекты жилищно-коммунальной сферы, пострадавшие от боевых действий.

Для предоставления компенсаций за уничтоженное жилье предусмотрено 3 млрд грн, а за поврежденное имущество - 1 млрд грн. Это поможет поддержать граждан, пострадавших в результате боевых действий.

В бюджете также учтено решение стратегического инвестиционного совета по направлению 36,4 млрд грн на реализацию приоритетных направлений публичных инвестиций, в частности:

  • 11,8 млрд грн - на образование;
  • 8 млрд грн - на водоснабжение;
  • 6 млрд грн-на социальную защиту;
  • 5,6 млрд грн - на здравоохранение;
  • 4,4 млрд грн - на транспорт;
  • 502 млн грн - на государственное управление;
  • 70 млн грн - на проекты в сфере культуры, в частности на строительство укрытий.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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