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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин одобрил проект Госбюджета-2025 ко второму чтению: как выросли расходы

Кабмин одобрил проект Госбюджета-2025 ко второму чтению: как выросли расходы

Киев  •  УНН

16:40 • 7836 просмотра

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Кабмин утвердил проект бюджета на 2025 год ко второму чтению с расходами на оборону в 2,225 трлн грн. Дополнительно выделено 50 млрд грн на образование, медицину и поддержку ветеранов.

Правительство одобрило проект Государственного бюджета на 2025 год ко второму чтению, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Несмотря на внесение определенных изменений, главный приоритет остался неизменным - оборона, обороноспособность и безопасность Украины. На эти нужды предлагаем выделить 2 трлн 225 млрд грн. Все средства украинских налогоплательщиков пойдут исключительно на обеспечение Сил безопасности и обороны, на изготовление и закупку нового оружия, дронов и техники 

- сообщил Шмыгаль.

По его словам, среди приоритетов бюджета остается социальная сфера, образование и медицина.

Шмыгаль также добавил, что ко второму чтению увеличили расходы бюджета на 50 млрд грн:

- дополнительные 24 млрд грн предлагаем выделить на образование. Из этих средств: 12 млрд на доплаты учителям и еще 12 млрд на инвестиционные проекты в образовательной сфере

- дополнительные 6,3 млрд грн предлагаем направить на медицину

- дополнительные 5 млрд грн предлагаем выделить на поддержку ветеранов.

- дорожный фонд в 2025 году финансироваться не будет, но на ремонт участков, важных для обороны и функционирования экономики государства, выделяем 12,6 млрд грн. Также мы предусматривали дальнейшую работу программы еВідновлення и ее финансирование в полном объеме.

«Этот проект бюджета отвечает на главные вызовы, которые стоят перед нашим государством. Это наша гарантия, что Украина будет иметь необходимые ресурсы, чтобы выстоять, победить и стать еще сильнее», - резюмировал Премьер.

Госбюджет-2025: какие изменения внесли к первому чтению и сколько пойдет на оборону31 октября 2024, 11:48 • 19744 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль