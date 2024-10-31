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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госбюджет-2025: какие изменения внесли к первому чтению и сколько пойдет на оборону

Госбюджет-2025: какие изменения внесли к первому чтению и сколько пойдет на оборону

Киев  •  УНН

11:48 • 8135 просмотра

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Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2025 год с расходами более 3,6 трлн грн. Безопасность и оборона остаются главным приоритетом с финансированием 2,2 трлн грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль расписал приоритеты Государственного бюджета на 2025 год после его принятия парламентом в первом чтении. Об изменениях к первому чтению сообщили и народные депутаты, пишет УНН.

Детали

"Приоритетом сметы следующего года так же будет безопасность и оборона. Все налоги, которые платят люди и бизнес, будем направлять на усиление наших защитников и военных возможностей. Так, на эти цели направим более 2,2 трлн грн, что составляет около 26% ВВП. Это на 46 млрд грн больше, чем в 2024 году", - написал Шмыгаль в Telegram. 

Глава правительства перечислил и несколько других ключевых вех главной сметы страны на следующий год:

  • В целом расходы госбюджета планируются в размере более 3,6 трлн грн, что на 535 млрд грн больше по сравнению с этим годом. 
  • Доходы общего фонда запланированы на сумму 2,7 млрд грн, что на 411 млрд грн больше, чем в этом году.

"Спасибо народным депутатам за поддержку и рассчитываем, что госбюджет будет принят в целом как можно быстрее", - отметил Шмыгаль.

Дополнение

28 октября бюджетный комитет рекомендовал к І чтению Бюджет 2025 года и проект Бюджетных выводов. Как отметила председатель комитета, нардеп Роксолана Пидласа, ключевые изменения, которые комитет предложил правительству внести в проект государственного бюджета:

  • все источники наполнения Дорожного фонда (это 43,2 млрд грн в следующем году) направить в общий фонд бюджета - на первоочередные нужды, прежде всего, потребности национальной безопасности и обороны; 
  • не менее 2 мдрд грн направить на гуманитарное разминирование; 
  • исключить предложение перевести счета в банках больниц в казначейство; 
  • Аппарат Верховной Рады с 1 апреля 2025 года переходит в грейдовую систему оплаты труда; 
  • так называемая «чернобыльская пенсия»/доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения/будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год (цена вопроса выплаты пенсий новым «поселенцам» - около 15 млрд грн); 
  • пересмотреть идею введения в 2025 году премирования судей местных судов и соответственно пересмотреть расходы на их обеспечение; 
  • рассмотреть возможность выделения финансирования (4,8 млрд грн) на новые пассажирские вагоны; 
  • рассмотреть возможность направить 4% НДФЛ в бюджеты в ОТГ и одновременно отказаться от субвенции из государственного бюджета областным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на коммунальные услуги; 
  • определиться относительно целесообразности перечисления в государственный бюджет реверса из бюджетов ОМС, то есть оставить 12,9 млрд грн бюджетам ОМС.

Как отметила нардеп Галина Янченко, также в поддержанном в первом чтении Бюджете на 2025 год, учтена правка о "дополнительных 2,5 млрд гривен для кредитов для украинских ОПК производителей". 

При этом нардеп Ярослав Железняк указал, что "ни одной правки кроме правки по зарплатам прокуроров не изменили".

Рада поддержала проект Госбюджета-2025: что ждет украинцев31 октября 2024, 11:19 • 6786 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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