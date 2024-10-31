Госбюджет-2025: какие изменения внесли к первому чтению и сколько пойдет на оборону

Премьер-министр Денис Шмыгаль расписал приоритеты Государственного бюджета на 2025 год после его принятия парламентом в первом чтении. Об изменениях к первому чтению сообщили и народные депутаты, пишет УНН.

Детали

"Приоритетом сметы следующего года так же будет безопасность и оборона. Все налоги, которые платят люди и бизнес, будем направлять на усиление наших защитников и военных возможностей. Так, на эти цели направим более 2,2 трлн грн, что составляет около 26% ВВП. Это на 46 млрд грн больше, чем в 2024 году", - написал Шмыгаль в Telegram.

Глава правительства перечислил и несколько других ключевых вех главной сметы страны на следующий год:

В целом расходы госбюджета планируются в размере более 3,6 трлн грн, что на 535 млрд грн больше по сравнению с этим годом.

Доходы общего фонда запланированы на сумму 2,7 млрд грн, что на 411 млрд грн больше, чем в этом году.

"Спасибо народным депутатам за поддержку и рассчитываем, что госбюджет будет принят в целом как можно быстрее", - отметил Шмыгаль.

Дополнение

28 октября бюджетный комитет рекомендовал к І чтению Бюджет 2025 года и проект Бюджетных выводов. Как отметила председатель комитета, нардеп Роксолана Пидласа, ключевые изменения, которые комитет предложил правительству внести в проект государственного бюджета:

все источники наполнения Дорожного фонда (это 43,2 млрд грн в следующем году) направить в общий фонд бюджета - на первоочередные нужды, прежде всего, потребности национальной безопасности и обороны;

не менее 2 мдрд грн направить на гуманитарное разминирование;

исключить предложение перевести счета в банках больниц в казначейство;

Аппарат Верховной Рады с 1 апреля 2025 года переходит в грейдовую систему оплаты труда;

так называемая «чернобыльская пенсия»/доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения/будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год (цена вопроса выплаты пенсий новым «поселенцам» - около 15 млрд грн);

пересмотреть идею введения в 2025 году премирования судей местных судов и соответственно пересмотреть расходы на их обеспечение;

рассмотреть возможность выделения финансирования (4,8 млрд грн) на новые пассажирские вагоны;

рассмотреть возможность направить 4% НДФЛ в бюджеты в ОТГ и одновременно отказаться от субвенции из государственного бюджета областным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на коммунальные услуги;

определиться относительно целесообразности перечисления в государственный бюджет реверса из бюджетов ОМС, то есть оставить 12,9 млрд грн бюджетам ОМС.

Как отметила нардеп Галина Янченко, также в поддержанном в первом чтении Бюджете на 2025 год, учтена правка о "дополнительных 2,5 млрд гривен для кредитов для украинских ОПК производителей".

При этом нардеп Ярослав Железняк указал, что "ни одной правки кроме правки по зарплатам прокуроров не изменили".

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