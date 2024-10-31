Рада поддержала проект Госбюджета-2025: что ждет украинцев
Киев • УНН
Бюджет на 2025 год принят в первом чтении. За документ проголосовали 247 народных депутатов.
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2025 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на депутатский корпус.
Верховная Рада в первом чтении проголосовала проект госбюджета на 2025 год. За - 247
Как добавил нардеп Ярослав Железняк, приняты в целом бюджетные выводы. Ни одной правки кроме правки по зарплатам прокуроров не изменили.
УНН сообщал, что Верховная Рада накануне начала рассмотрение проекта Госбюджета-2025 в первом чтении. Нардепы тогда поддержали правку в документы, которая отменяет повышение зарплат прокурорам на 37%.
Напомним
Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект Бюджета на 2025 год еще 14 сентября.
28 октября комитет ВР по вопросам бюджета поддержал вынесение проекта Бюджета на 2025 год с депутатскими предложениями на первое чтение.
Из положительных изменений в документ в депутатском корпусе называли исключение Дорожного фонда и 25% акциза на него, а также правку об отмене средств на кэшбек.
Министерство финансов подчеркнуло, что текст Бюджета в текущей редакции соответствует согласованным с партнерами параметрам.
Проект должны проголосовать до конца ноября 2024 года.