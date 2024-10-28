Профільний комітет ВР схвалив проєкт Бюджету-2025 до першого читання: що змінилось?

Комітет ВР з питань бюджету підтримав винесення проєкту бюджету на 2025 рік із депутатськими пропозиціями на перше читання. За таке рішення проголосували 25 членів комітету. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише УНН.

"Комітет з питань бюджету схвалив до розгляду у першому читанні проєкт бюджету на 2025 рік з пропозиціями депутатів", - написав Железняк.

За його словами, "за" проголосувало 25 депутатів.

Железняк зазначає, що з позитивних змін — виключено Дорожній фонд та 25% акцизу на нього, а також прийнята правка щодо скасування коштів на кешбек.

Зазначається, що всі зміни будуть переглядатися Урядом, тому зміни можуть і не залишитись в остаточній версії.

Міністерство фінансів наголосило, що текст Бюджету в поточній редакції відповідає погодженим з партнерами параметрам.

"Розгляд з правками на цьому тижні. Їх 2098 штук, тому знову буде в два дні: увечері правки і зранку голосування", - додав нардеп.

Нагадаємо

Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" ще 24 вересня.

За попереднім варіантом в бюджеті було передбачено 2,2 трлн грн на оборону, з них 1,2 трлн на зарплати військовим і 737 млрд на озброєння.

Сам ж проєкт мають проголосувати до кінця листопада 2024 року.