Профильный комитет ВР одобрил проект Бюджета-2025 к первому чтению: что изменилось?
Киев • УНН
Комитет ВР по вопросам бюджета поддержал проект Госбюджета на 2025 год для первого чтения. Среди изменений - исключение Дорожного фонда и отмена средств на кэшбек, депутаты подали 2098 правок.
Комитет ВР по вопросам бюджета поддержал вынесение проекта бюджета на 2025 год с депутатскими предложениями на первое чтение. За такое решение проголосовали 25 членов комитета. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.
«Комитет по вопросам бюджета одобрил к рассмотрению в первом чтении проект бюджета на 2025 год с предложениями депутатов», - написал Железняк.
По его словам, «за» проголосовало 25 депутатов.
Железняк отмечает, что из положительных изменений - исключен Дорожный фонд и 25% акциза на него, а также принята правка об отмене средств на кэшбек.
Отмечается, что все изменения будут пересматриваться Правительством, поэтому изменения могут и не остаться в окончательной версии.
Министерство финансов подчеркнуло, что текст Бюджета в текущей редакции соответствует согласованным с партнерами параметрам.
«Рассмотрение с правками на этой неделе. Их 2098 штук, поэтому снова будет в два дня: вечером правки и утром голосование», - добавил нардеп.
Напомним
Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» еще 24 сентября.
По предварительному варианту в бюджете было предусмотрено 2,2 трлн грн на оборону, из них 1,2 трлн на зарплаты военным и 737 млрд на вооружение.
Сам же проект должны проголосовать до конца ноября 2024 года.