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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Профильный комитет ВР одобрил проект Бюджета-2025 к первому чтению: что изменилось?

Профильный комитет ВР одобрил проект Бюджета-2025 к первому чтению: что изменилось?

Киев  •  УНН

17:18 • 3911 просмотра

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Комитет ВР по вопросам бюджета поддержал проект Госбюджета на 2025 год для первого чтения. Среди изменений - исключение Дорожного фонда и отмена средств на кэшбек, депутаты подали 2098 правок.

Комитет ВР по вопросам бюджета поддержал вынесение проекта бюджета на 2025 год с депутатскими предложениями на первое чтение. За такое решение проголосовали 25 членов комитета. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.

«Комитет по вопросам бюджета одобрил к рассмотрению в первом чтении проект бюджета на 2025 год с предложениями депутатов», - написал Железняк.

По его словам, «за» проголосовало 25 депутатов. 

Железняк отмечает, что из положительных изменений - исключен Дорожный фонд и 25% акциза на него, а также принята правка об отмене средств на кэшбек. 

Отмечается, что все изменения будут пересматриваться Правительством, поэтому изменения могут и не остаться в окончательной версии.

Министерство финансов подчеркнуло, что текст Бюджета в текущей редакции соответствует согласованным с партнерами параметрам. 

«Рассмотрение с правками на этой неделе. Их 2098 штук, поэтому снова будет в два дня: вечером правки и утром голосование», - добавил нардеп.

Напомним 

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» еще 24 сентября.

По предварительному варианту в бюджете было предусмотрено 2,2 трлн грн на оборону, из них 1,2 трлн на зарплаты военным и 737 млрд на вооружение.

Сам же проект должны проголосовать до конца ноября 2024 года.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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