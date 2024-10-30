Рада отменила 37% повышения зарплат прокурорам в бюджете-2025
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала правку №155, которая отменяет повышение зарплат прокурорам на 37% в проекте Госбюджета-2025. За это решение проголосовали 242 депутата.
Верховная Рада на сегодняшнем заседании поддержала правку к проекту Госбюджета на 2025 год, которая отменяет повышение зарплат прокурорам на 37%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.
Рада отменила повышение зарплат прокурорам! Только что была проголосована правка №155. За - 242. То есть эта норма убирается из Госбюджета-2025
Ранее УНН сообщал, что Верховная Рада начала рассмотрение проекта Госбюджета-2025 в первом чтении.
Дополнение
28 октября комитет Верховной Рады по вопросам бюджета отклонил поправку, которая отменяет увеличение зарплат прокурорам на почти 3 миллиарда гривен.
Напомним,
Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект Бюджета на 2025 год еще 14 сентября.
28 октября комитет ВР по вопросам бюджета поддержал вынесение проекта Бюджета на 2025 год с депутатскими предложениями на первое чтение.
Из положительных изменений в документ в депутатском корпусе называли исключение Дорожного фонда и 25% акциза на него, а также правку об отмене средств на кэшбек.
Министерство финансов подчеркнуло, что текст Бюджета в текущей редакции соответствует согласованным с партнерами параметрам.
Проект должны проголосовать до конца ноября 2024 года.