Рада отменила 37% повышения зарплат прокурорам в бюджете-2025

Верховная Рада на сегодняшнем заседании поддержала правку к проекту Госбюджета на 2025 год, которая отменяет повышение зарплат прокурорам на 37%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

Рада отменила повышение зарплат прокурорам! Только что была проголосована правка №155. За - 242. То есть эта норма убирается из Госбюджета-2025 - написал Гончаренко в Telegram.

Ранее УНН сообщал, что Верховная Рада начала рассмотрение проекта Госбюджета-2025 в первом чтении.

Дополнение

28 октября комитет Верховной Рады по вопросам бюджета отклонил поправку, которая отменяет увеличение зарплат прокурорам на почти 3 миллиарда гривен.

Напомним,

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект Бюджета на 2025 год еще 14 сентября.

28 октября комитет ВР по вопросам бюджета поддержал вынесение проекта Бюджета на 2025 год с депутатскими предложениями на первое чтение.

Из положительных изменений в документ в депутатском корпусе называли исключение Дорожного фонда и 25% акциза на него, а также правку об отмене средств на кэшбек.

Министерство финансов подчеркнуло, что текст Бюджета в текущей редакции соответствует согласованным с партнерами параметрам.

Проект должны проголосовать до конца ноября 2024 года.