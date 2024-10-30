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Рада скасувала 37% підвищення зарплат прокурорам у бюджеті-2025

Київ • УНН

 • 13937 перегляди

Верховна Рада підтримала правку №155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37% у проєкті Держбюджету-2025. За це рішення проголосували 242 депутати.

Рада скасувала 37% підвищення зарплат прокурорам у бюджеті-2025

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні підтримала правку до проєкту Держбюджету на 2025 рік, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%. Про це УНН повідомляє із посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам! Тільки що була проголосована правка №155. За - 242. Тобто ця норма прибирається з Держбюджету-2025

- написав Гончаренко у Telegram.

Раніше УНН повідомляв, що Верховна Рада розпочала розгляд проєкту Держбюджету-2025 у першому читанні. 

Доповнення 

28 жовтня комітет Верховної Ради з питань бюджету відхилив поправку, яка скасовує збільшення зарплат прокурорам на майже 3 мільярди гривень. 

Нагадаємо

Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт Бюджету на 2025 рік ще 14 вересня. 

28 жовтня комітет ВР з питань бюджету підтримав винесення проєкту Бюджету на 2025 рік із депутатськими пропозиціями на перше читання.

З позитивних змін до документа у депутатському корпусі називали виключення Дорожного фонду та 25% акцизу на нього, а також правку щодо скасування коштів на кешбек. 

Міністерство фінансів наголосило, що текст Бюджету в поточній редакції відповідає погодженим з партнерами параметрам. 

Проєкт мають проголосувати до кінця листопада 2024 року.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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