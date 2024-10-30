Рада скасувала 37% підвищення зарплат прокурорам у бюджеті-2025
Київ • УНН
Верховна Рада підтримала правку №155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37% у проєкті Держбюджету-2025. За це рішення проголосували 242 депутати.
Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні підтримала правку до проєкту Держбюджету на 2025 рік, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%. Про це УНН повідомляє із посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.
Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам! Тільки що була проголосована правка №155. За - 242. Тобто ця норма прибирається з Держбюджету-2025
Раніше УНН повідомляв, що Верховна Рада розпочала розгляд проєкту Держбюджету-2025 у першому читанні.
Доповнення
28 жовтня комітет Верховної Ради з питань бюджету відхилив поправку, яка скасовує збільшення зарплат прокурорам на майже 3 мільярди гривень.
Нагадаємо
Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт Бюджету на 2025 рік ще 14 вересня.
28 жовтня комітет ВР з питань бюджету підтримав винесення проєкту Бюджету на 2025 рік із депутатськими пропозиціями на перше читання.
З позитивних змін до документа у депутатському корпусі називали виключення Дорожного фонду та 25% акцизу на нього, а також правку щодо скасування коштів на кешбек.
Міністерство фінансів наголосило, що текст Бюджету в поточній редакції відповідає погодженим з партнерами параметрам.
Проєкт мають проголосувати до кінця листопада 2024 року.