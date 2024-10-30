"Це буде до ночі": Рада розпочала розгляд Бюджету-2025
Київ • УНН
Верховна Рада розпочала розгляд проекту Держбюджету-2025 у першому читанні. Після голосування за основу та розгляду правок документ буде направлено до уряду для фінального затвердження до 20 листопада.
Верховна Рада розпочала розгляд проекту Держбюджету-2025 у першому читанні, повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
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"Верховна Рада починає розгляд проекту Бюджету 2025 у першому читанні", - написав нардеп Железняк у Telegram.
З його слів, йде обговорення, після якого відбудеться голосування "за основу" бюджетних висновків.
"Після того, як голосування набере 226+, далі переходять до правок в бюджет. Їх багато, тому це буде до ночі", - зазначив Железняк.
"Завтра голосування правок "на підтвердження" і голосування бюджетних висновків в цілому, що по факту є голосуванням за Бюджет у першому читанні", - пояснив нардеп.
За його словами, далі відправляють висновки в уряд, і чекають повернення тексту Бюджету. "Щоб його фінально проголосувати до 20 листопада", - вказав Железняк.
Держбюджет на 2025 рік: куди та як витрачатимуться кошти14.09.24, 16:41 • 233192 перегляди
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