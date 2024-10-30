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"Це буде до ночі": Рада розпочала розгляд Бюджету-2025

Київ • УНН

 • 13896 перегляди

Верховна Рада розпочала розгляд проекту Держбюджету-2025 у першому читанні. Після голосування за основу та розгляду правок документ буде направлено до уряду для фінального затвердження до 20 листопада.

"Це буде до ночі": Рада розпочала розгляд Бюджету-2025

Верховна Рада розпочала розгляд проекту Держбюджету-2025 у першому читанні, повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.

Деталі

"Верховна Рада починає розгляд проекту Бюджету 2025 у першому читанні", - написав нардеп Железняк у Telegram.

З його слів, йде обговорення, після якого відбудеться голосування "за основу" бюджетних висновків.

"Після того, як голосування набере 226+, далі переходять до правок в бюджет. Їх багато, тому це буде до ночі", - зазначив Железняк.

"Завтра голосування правок "на підтвердження" і голосування бюджетних висновків в цілому, що по факту є голосуванням за Бюджет у першому читанні", - пояснив нардеп.

За його словами, далі відправляють висновки в уряд, і чекають повернення тексту Бюджету. "Щоб його фінально проголосувати до 20 листопада", - вказав Железняк.

Держбюджет на 2025 рік: куди та як витрачатимуться кошти14.09.24, 16:41 • 233192 перегляди

Нагадаємо 

Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт Бюджету на 2025 рік ще 14 вересня. 

28 жовтня комітет ВР з питань бюджету підтримав винесення проєкту Бюджету на 2025 рік із депутатськими пропозиціями на перше читання.

З позитивних змін до документа у депутатському корпусі називали виключення Дорожного фонду та 25% акцизу на нього, а також правку щодо скасування коштів на кешбек. 

Міністерство фінансів наголосило, що текст Бюджету в поточній редакції відповідає погодженим з партнерами параметрам. 

Проєкт мають проголосувати до кінця листопада 2024 року.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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