«Это будет до ночи": Рада начала рассмотрение Бюджета-2025
Киев • УНН
Верховная Рада начала рассмотрение проекта Госбюджета-2025 в первом чтении. После голосования за основу и рассмотрения правок документ будет направлен в правительство для финального утверждения до 20 ноября.
Верховная Рада начала рассмотрение проекта Госбюджета-2025 в первом чтении, сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.
Детали
"Верховная Рада начинает рассмотрение проекта Бюджета 2025 в первом чтении", - написал нардеп Железняк в Telegram.
По его словам, идет обсуждение, после которого состоится голосование "за основу" бюджетных выводов.
"После того, как голосование наберет 226+, дальше переходят к правкам в бюджет. Их много, поэтому это будет до ночи", - отметил Железняк.
"Завтра голосование правок "в подтверждение" и голосование бюджетных выводов в целом, что по факту является голосованием за Бюджет в первом чтении", - пояснил нардеп.
По его словам, далее отправляют выводы в правительство, и ждут возвращения текста Бюджета. "Чтобы его финально проголосовать до 20 ноября", - указал Железняк.
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства14 сентября 2024, 13:41 • 232765 просмотров
Напомним
Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект Бюджета на 2025 год еще 14 сентября.
28 октября комитет ВР по вопросам бюджета поддержал вынесение проекта Бюджета на 2025 год с депутатскими предложениями на первое чтение.
Из положительных изменений в документ в депутатском корпусе называли исключение Дорожного фонда и 25% акциза на него, а также правку об отмене средств на кэшбек.
Министерство финансов подчеркнуло, что текст Бюджета в текущей редакции соответствует согласованным с партнерами параметрам.
Проект должны проголосовать до конца ноября 2024 года.