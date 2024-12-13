На некоторых направлениях рф теряет преимущество в артиллерии, но компенсирует это авиацией - Волошин
Киев • УНН
На некоторых направлениях ВСУ достигли паритета с российскими войсками в использовании артиллерии, изменив соотношение с 5:1 до 1:3. Оккупанты компенсируют потерю артиллерийского преимущества использованием авиации и авиабомб.
На некоторых направлениях российские оккупанты теряют преимущество в артиллерии, однако они это компенсируют применением авиации и сбросами авиационных бомб. Об этом сообщил представитель ОСУВ «Хортица» Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.
Волошин прокомментировал информацию в западной прессе, что почти удается достигать украинским артиллеристам паритета с врагом в количественном использовании снарядов 1:2,5, 1:3.
Это в первую очередь зависит от направлений и интенсивности, где продолжаются боевые действия. В начале войны соотношение с врагом было где-то примерно 5:1 в пользу РФ. Теперь на некоторых направлениях преимущество в использовании артиллерийских снарядов и артиллерии на нашей стороне и составляет полтора, или до одного, а на некоторых направлениях даже 1:3
Волошин отметил, что враг использует артиллерию по большим площадям, квадратам.
«Наши артиллеристы отправляют каждый снаряд в цель. Поэтому на данный момент оккупанты теряют преимущество в артиллерии, однако они это все компенсируют применением авиации и сбросами авиационных бомб», - сказал Волошин.
Дополнение
1 октября 2024 года первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщал, что соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя составляет 1:3 в пользу России, хотя зимой 2024 года это соотношение было 1:8.
18 ноября этого года Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз передал Украине обещанный миллион боеприпасов.
Впоследствии СМИ со ссылкой на источники в командовании ВСУ сообщали, что ситуация с боеприпасами на фронте улучшилась по сравнению с 2023 годом.