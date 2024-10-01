Міноборони: співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою зараз 1:3 на користь рф
Київ • УНН
Міноборони повідомляє про зміну співвідношення використання артилерійських боєприпасів на користь України. Зараз воно становить 1:3 на користь РФ, порівняно з 1:8 взимку 2024 року.
Співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою наразі становить 1:3 на користь росії, хоча взимку 2024 року це співвідношення було 1:8.
Про це розповів перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в ефірі телемарафону, передає УНН.
На сьогодні співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою скоротилося. У порівняння з зимою 2024 року, співвідношення було 1:8, а зараз вже 1:3, але перевага все ж на стороні рф
За його словами, порівнювати українські спроможності виготовленні боєприпасів з російськими — важко.
Нагадаємо
У 2023 році українська оборонна промисловість виробила втричі більше ніж за 2022 рік, спроможності на 2024 рік в 6 разів більші за минулий рік.