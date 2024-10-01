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Міноборони: співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою зараз 1:3 на користь рф

Міноборони: співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою зараз 1:3 на користь рф

Київ • УНН

 • 13356 перегляди

Міноборони повідомляє про зміну співвідношення використання артилерійських боєприпасів на користь України. Зараз воно становить 1:3 на користь РФ, порівняно з 1:8 взимку 2024 року.

Співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою наразі становить 1:3 на користь росії, хоча взимку 2024 року це співвідношення було 1:8.

Про це розповів перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в ефірі телемарафону, передає УНН.

На сьогодні співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою скоротилося. У порівняння з зимою 2024 року, співвідношення було 1:8, а зараз вже 1:3, але перевага все ж на стороні рф

- розповів Гаврилюк.

За його словами, порівнювати українські спроможності виготовленні боєприпасів з російськими — важко.

Нагадаємо 

У 2023 році українська оборонна промисловість виробила втричі більше ніж за 2022 рік, спроможності на 2024 рік в 6 разів більші за минулий рік.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Війна
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ukrainaУкраїна

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