Минобороны: соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя сейчас 1:3 в пользу рф

Соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя сейчас составляет 1:3 в пользу России, хотя зимой 2024 года это соотношение было 1:8.

Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в эфире телемарафона, передает УНН.

На сегодня соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя сократилось. В сравнение с зимой 2024 года, соотношение было 1:8, а сейчас уже 1:3, но преимущество все же на стороне рф - рассказал Гаврилюк.

По его словам, сравнивать украинские возможности изготовления боеприпасов с российскими - трудно.

Напомним

В 2023 году украинская оборонная промышленность произвела втрое больше чем за 2022 год, возможности на 2024 год в 6 раз больше прошлого года.