Минобороны: соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя сейчас 1:3 в пользу рф
Киев • УНН
Минобороны сообщает об изменении соотношения использования артиллерийских боеприпасов в пользу Украины. Сейчас оно составляет 1:3 в пользу РФ, по сравнению с 1:8 зимой 2024 года.
Соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя сейчас составляет 1:3 в пользу России, хотя зимой 2024 года это соотношение было 1:8.
Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в эфире телемарафона, передает УНН.
На сегодня соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя сократилось. В сравнение с зимой 2024 года, соотношение было 1:8, а сейчас уже 1:3, но преимущество все же на стороне рф
По его словам, сравнивать украинские возможности изготовления боеприпасов с российскими - трудно.
Напомним
В 2023 году украинская оборонная промышленность произвела втрое больше чем за 2022 год, возможности на 2024 год в 6 раз больше прошлого года.