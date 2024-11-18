ЕС передал Украине обещанный миллион боеприпасов - Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз передал Украине обещанный миллион боеприпасов и отметил, что до конца зимы ЕС подготовит еще 75 тыс. украинских солдат. Об этом сообщает официальный сайт ЕС, передает УНН.

"Евросоюз предоставил Украине беспрецедентную военную помощь. На сегодняшний день мы предоставили оружия на 45 млрд евро. Это на 60% больше со времени моего последнего визита в Украину в феврале 2024 года. Мы также только что выполнили наше обещание предоставить Украине 1 миллион боеприпасов, и до конца зимы мы подготовим 75 тыс. украинских солдат. ЕС и его страны-члены являются основными сторонниками Украины, и объем нашей помощи растет", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что текущий уровень помощи остается недостаточным, чтобы изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины.

"Мы даем Украине ровно столько, чтобы удержаться, а иногда даже меньше, тогда как Россия перевела всю свою экономику на военное положение и рассчитывает на безусловную поддержку Северной Кореи и Ирана. Нам нужно усилить помощь и отказаться от политики навязывания красных полос защитникам Украины. Украине срочно нужно больше противовоздушной обороны, больше боеприпасов и больше дальнобойного оружия. И ей нужно разрешение на нанесение ударов по военным целям в глубине российской территории. Последние новости об этом из США очень обнадеживающие. Любые промедления измеряются жизнью украинцев", - добавил Боррель.

Напомним

Чехия инициировала закупки боеприпасов для Украины, найдя источники для поставки снарядов за пределами ЕС. В феврале президент Чехии Петр Павел заявлял, что его страна нашла за рубежом источники для поставки Украине снарядов.