Боррель о поддержке ЕС Украины: "мы не ждем приказов Трампа"

Уходящий с должности глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о независимости европейской поддержки Украины от позиции США, подчеркнув важность продолжения помощи Киеву. Об этом он сказал во вторник перед началом второго дня встречи глав МИД "Группы семи" в Италии, пишет УНН.

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"Мы должны продолжать работать, чтобы оказать Украине поддержку, в которой она нуждается. Мы, как европейцы, действуем независимо от того, что хочет сделать господин Трамп. У нас есть свои обязательства. У нас есть свои возможности. Когда мы заявляем, что имеем стратегическую автономию, самое меньшее, что мы можем сказать и сделать, это продолжать поддерживать Украину. Мы не ждем приказов господина Трампа", - отметил Баррель.

При этом глава дипломатии отметил: "Конечно, то, что будут делать Соединенные Штаты, очень важно, но с нашей стороны мы должны продолжать использовать весь свой потенциал на службе защиты Украины".

Он подчеркнул, что на встрече присутствует министр иностранных дел Украины для объяснения ситуации. "Мы возобновим нашу преданность поддержке Украины. Такова позиция Европейского Союза - по крайней мере в пятницу, когда я уйду. Я надеюсь, что она будет такой же и в [следующий] понедельник", - подчеркнул Боррель.

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