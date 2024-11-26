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Пять европейских министров обороны призвали продолжать поддержку Украины с приближением прихода Трампа к власти

Пять европейских министров обороны призвали продолжать поддержку Украины с приближением прихода Трампа к власти

Киев  •  УНН

 • 9728 просмотра

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Министры обороны Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании встретились в Берлине для обсуждения военной помощи Украине. Они подчеркнули важность координации действий и эффективного использования оборонных бюджетов.

Министры обороны пяти крупных европейских стран призвали к продолжению поддержки Украины, на фоне того, как растут опасения относительно влияния избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

После встречи глав Минобороны Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании в Берлине, все министры, как указано, настаивали на необходимости продолжать оказывать военную помощь Украине - британский министр обороны британский министр Джон Хили даже призвал к "удвоению" поддержки.

"Мы пятеро хотим сохранить [Контактную группу по вопросам обороны Украины]", - сказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, имея в виду возглавляемую США группу, которая организует военную помощь Украине.

"Имя Трампа не упоминалось, но его присутствие было ощутимым, на фоне того, как ожидается, что европейские страны изо всех сил будут пытаться сохранить его благосклонность", - указывает издание.

"Европе придется действовать еще более скоординировано с более общими целями, чтобы быть хорошим партнером для США", - сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Также министры обороны Германии и Франции заявили, что важно не то, сколько стран НАТО тратят на оружие и боеприпасы, а то, как они их тратят.

"Независимо от того, увеличится ли [оборонный] бюджет до 2, 2,5 или 3 процентов, нам нужно закрыть пробелы в возможностях, это самое главное", - заявил Писториус.

Выполнение требований НАТО по возможностям потребует увеличения расходов: "Мы, вероятно, будем говорить о более чем 2 процентах, все это знают", - добавил он.

Писториус принимал своих коллег в новом формате, который министр обороны Британии назвал "E5".

Франция и Германия достигли целевого показателя расходов НАТО объемом не менее 2 процентов ВВП в этом году, Италия все еще не дотягивает. Великобритания превысила этот порог, а Польша с 4,1 процента ВВП имеет наибольший этот показатель в НАТО.

Растет консенсус, что целевой показатель в 2 процента должен быть повышен, тем более после избрания Дональда Трампа. Один из высших главнокомандующих НАТО сказал изданию, что 3 процента, вероятно, станут новой планкой.

Париж "увеличивает свой оборонный бюджет, но вопрос в том: как мы можем использовать эти деньги самым эффективным способом для развития военного потенциала?" - сказал министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

Он упомянул Европейский подход к дальним ударам (ELSA), который объединяет пять стран, представленных в Берлине, и Швецию для разработки новой крылатой ракеты, как пример того, как европейцы пытаются закрыть пробелы в возможностях.

В ЕС предложили создать собственную организацию по безопасности3 нояб. 2024, 23:55 • 77315 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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