В ЕС предложили создать собственную организацию по безопасности

Европейскому союзу следует создать собственную организацию безопасности. Она должна быть в дополнение к НАТО. Об этом заявила глава Европейского парламента Роберта Мецола в интервью elMundo, пишет УНН.

Я говорю то же самое, когда речь идет о создании, например, настоящего союза безопасности и обороны. Союза, который мы давно требовали, который бы дополнял НАТО и не стал бы конкурировать с ЕС,

Мецола отметила, что Европа находится на грани чрезвычайно нестабильной ситуации из-за полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия. Она подчеркнула, что Евросоюз должен быть готов ко всему, независимо от того, кто войдет в Белый дом после выборов президента США.

В январе будет новый президент, а значит, и новая администрация. Также появятся новый Сенат и новый Конгресс, которые являются нашими коллегами, когда дело доходит до голосования по финансовой помощи Украине. Я надеюсь, что мы сможем продолжить работать вместе,