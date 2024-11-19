ЕС увеличивает военные расходы до 1,9% ВВП: новые совместные проекты на повестке дня

ukenru
Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
07:51 • 25510 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
07:19 • 51468 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Эксклюзив
"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это
07:04 • 59011 просмотра

"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это

Эксклюзив
В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
 • 103560 просмотра

В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно

Эксклюзив
Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
 • 111593 просмотра

Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Эксклюзив
Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева
 • 111161 просмотра

Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева

Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
 • 120479 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
 • 137767 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
 • 152821 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Эксклюзив
Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября
 • 155874 просмотра

Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Углубление сотрудничества Ирана и россии может ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке - глава МИД Украины

Углубление сотрудничества Ирана и россии может ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке - глава МИД Украины

 • 52749 просмотра
Сибига: "Самый быстрый способ завершить войну - оказать поддержку Украине, чтобы она заставила россию вывести свои войска"

Сибига: "Самый быстрый способ завершить войну - оказать поддержку Украине, чтобы она заставила россию вывести свои войска"

 • 57393 просмотра
G20 призвали к глобальному сотрудничеству в условиях войны в Украине и гуманитарного кризиса в Газе

G20 призвали к глобальному сотрудничеству в условиях войны в Украине и гуманитарного кризиса в Газе

 • 70489 просмотра
На Киевщине работает ПВО: жителей призывают соблюдать правила безопасности

На Киевщине работает ПВО: жителей призывают соблюдать правила безопасности

 • 59577 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

 • 64258 просмотра
публикации
Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

 • 109995 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 218272 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 305281 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 223086 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 227801 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

 • 74931 просмотра
Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

 • 103889 просмотра
Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

 • 118775 просмотра
Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

 • 139498 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

 • 178634 просмотра
Актуальное
ЕС увеличивает военные расходы до 1,9% ВВП: новые совместные проекты на повестке дня

ЕС увеличивает военные расходы до 1,9% ВВП: новые совместные проекты на повестке дня

Киев  •  УНН

 • 626 просмотра

Read in English

Военные расходы ЕС в 2024 году составят 326 млрд евро, что составляет 1,9% ВВП союза. 17 государств-членов подпишут соглашения о совместных проектах по противовоздушной обороне и военным разработкам.

Расходы ЕС на оборону в 2024 году составят 326 млрд евро (1,9% ВВП ЕС), согласно отчету Европейского оборонного агентства (EDA). Но, несмотря на увеличение военных расходов, одних только национальных усилий недостаточно для того, чтобы ЕС был готов к высокоинтенсивным боевым действиям, заявил уходящий главный дипломат и глава EDA Жозеп Боррель, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Во вторник государства-члены ЕС, как ожидается, обязуются разработать совместные военные проекты по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне, радиоэлектронной борьбе, барражирующим боеприпасам и боевому кораблю нового поколения.

Ожидается, что министры обороны из 17 государств-членов подпишут сегодня днем по крайней мере одно из четырех политических писем о намерениях (по одному письму на проект) для разработки совместных военных возможностей, от краткосрочных совместных закупок до долгосрочных инициатив по созданию возможностей.

"Чтобы стать надежным поставщиком безопасности, ЕС должен развивать стратегические способности, в том числе для сценариев ведения боевых действий высокой интенсивности", - сказал генеральный директор EDA Иржи Шедивы.

Письма о намерениях пока не содержат никаких финансовых обязательств и являются скорее "политическим знаком" убеждённости государств-членов в необходимости реализации совместных оборонных проектов в будущем, сообщили Euronews два дипломата ЕС.

Согласно новому отчету Европейского оборонного агентства (EDA), государства-члены приблизились к достижению целевого показателя расходов НАТО на оборону в размере 2% ВВП, а общие военные расходы должны достичь 326 млрд евро (1,9% ВВП ЕС) в 2024 году.

Но, несмотря на увеличение расходов на оборону, одних только национальных усилий недостаточно для того, чтобы ЕС был готов к высокоинтенсивным боевым действиям, заявил главный дипломат и глава EDA Жозеп Боррель.

"Дополнительное финансирование обороны должно расходоваться максимально эффективно, и использование его части через совместные европейские инвестиции на нужды потенциала помогло бы", - утверждал Боррель.

На прошлой неделе Европейская комиссия одобрила финансирование в размере 300 млн евро для пяти совместных оборонных проектов в рамках так называемого инструмента EDIRPA, а исполнительный орган ЕС также выдвинул предложение о выделении 1,5 млрд евро на Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP).

Однако эти цифры далеки от того, что необходимо для решения проблем европейского оборонного сектора, который по-прежнему сильно раздроблен и зависит от внешних поставщиков, пишет издание.

Новый комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс сообщил членам Европарламента во время слушаний по утверждению его кандидатуры на прошлой неделе, что в течение следующего десятилетия понадобится около 200 миллиардов евро на модернизацию инфраструктуры, чтобы военная техника и войска могли быть легко мобилизованы по всему ЕС, и еще 500 миллиардов евро на создание противовоздушной обороны ЕС.

Что это за проекты?

EDA определило в целом 18 возможностей для сотрудничества в области обороны и безопасности, но пока только четыре из упомянутых выше получили обязательства от государств-членов по более глубокому сотрудничеству, чтобы сделать их полноценными проектами.

Как сообщает Euronews, по меньшей мере семь государств-членов, включая Бельгию и Нидерланды, заинтересованы в разработке европейского боевого корабля для защиты своих вод и реагирования на конфликты за рубежом.

Эти государства-члены теперь планируют гармонизировать требования, разработать экономическое обоснование и подготовиться к совместным закупкам к 2040 году с целью сделать это большим европейским военно-морским сотрудничеством.

Проекты, которые получили наибольшую поддержку среди государств-членов, связанные с интегрированной противовоздушной и противоракетной обороной путем закупки противовоздушных беспилотных летательных систем (C-UAS), наземной противовоздушной обороны (GBAD) и боеприпасов.

13 государств-членов также выразили заинтересованность в сотрудничестве в сфере возможностей радиоэлектронной борьбы, которые позволяют нарушать связь и работу датчиков противника, защищая при этом дружественные силы от обнаружения и помех, говорится в отчете EDA.

"Возможности сотрудничества позволят объединить национальных политиков, планировщиков и экспертов по вооружениям для разработки соответствующих военных активов. Это соответствует приоритетам НАТО", - сказал Шедивы.

ЕС пока не принял совместного решения о разрешении Украине бить западным оружием по территории рф - Боррель18 нояб. 2024, 19:45 • 30454 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
belgiyaБельгия
niderlandiНидерланды