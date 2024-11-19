ЕС увеличивает военные расходы до 1,9% ВВП: новые совместные проекты на повестке дня

Расходы ЕС на оборону в 2024 году составят 326 млрд евро (1,9% ВВП ЕС), согласно отчету Европейского оборонного агентства (EDA). Но, несмотря на увеличение военных расходов, одних только национальных усилий недостаточно для того, чтобы ЕС был готов к высокоинтенсивным боевым действиям, заявил уходящий главный дипломат и глава EDA Жозеп Боррель, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Во вторник государства-члены ЕС, как ожидается, обязуются разработать совместные военные проекты по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне, радиоэлектронной борьбе, барражирующим боеприпасам и боевому кораблю нового поколения.

Ожидается, что министры обороны из 17 государств-членов подпишут сегодня днем по крайней мере одно из четырех политических писем о намерениях (по одному письму на проект) для разработки совместных военных возможностей, от краткосрочных совместных закупок до долгосрочных инициатив по созданию возможностей.

"Чтобы стать надежным поставщиком безопасности, ЕС должен развивать стратегические способности, в том числе для сценариев ведения боевых действий высокой интенсивности", - сказал генеральный директор EDA Иржи Шедивы.

Письма о намерениях пока не содержат никаких финансовых обязательств и являются скорее "политическим знаком" убеждённости государств-членов в необходимости реализации совместных оборонных проектов в будущем, сообщили Euronews два дипломата ЕС.

Согласно новому отчету Европейского оборонного агентства (EDA), государства-члены приблизились к достижению целевого показателя расходов НАТО на оборону в размере 2% ВВП, а общие военные расходы должны достичь 326 млрд евро (1,9% ВВП ЕС) в 2024 году.

Но, несмотря на увеличение расходов на оборону, одних только национальных усилий недостаточно для того, чтобы ЕС был готов к высокоинтенсивным боевым действиям, заявил главный дипломат и глава EDA Жозеп Боррель.

"Дополнительное финансирование обороны должно расходоваться максимально эффективно, и использование его части через совместные европейские инвестиции на нужды потенциала помогло бы", - утверждал Боррель.

На прошлой неделе Европейская комиссия одобрила финансирование в размере 300 млн евро для пяти совместных оборонных проектов в рамках так называемого инструмента EDIRPA, а исполнительный орган ЕС также выдвинул предложение о выделении 1,5 млрд евро на Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP).

Однако эти цифры далеки от того, что необходимо для решения проблем европейского оборонного сектора, который по-прежнему сильно раздроблен и зависит от внешних поставщиков, пишет издание.

Новый комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс сообщил членам Европарламента во время слушаний по утверждению его кандидатуры на прошлой неделе, что в течение следующего десятилетия понадобится около 200 миллиардов евро на модернизацию инфраструктуры, чтобы военная техника и войска могли быть легко мобилизованы по всему ЕС, и еще 500 миллиардов евро на создание противовоздушной обороны ЕС.

Что это за проекты?

EDA определило в целом 18 возможностей для сотрудничества в области обороны и безопасности, но пока только четыре из упомянутых выше получили обязательства от государств-членов по более глубокому сотрудничеству, чтобы сделать их полноценными проектами.

Как сообщает Euronews, по меньшей мере семь государств-членов, включая Бельгию и Нидерланды, заинтересованы в разработке европейского боевого корабля для защиты своих вод и реагирования на конфликты за рубежом.

Эти государства-члены теперь планируют гармонизировать требования, разработать экономическое обоснование и подготовиться к совместным закупкам к 2040 году с целью сделать это большим европейским военно-морским сотрудничеством.

Проекты, которые получили наибольшую поддержку среди государств-членов, связанные с интегрированной противовоздушной и противоракетной обороной путем закупки противовоздушных беспилотных летательных систем (C-UAS), наземной противовоздушной обороны (GBAD) и боеприпасов.

13 государств-членов также выразили заинтересованность в сотрудничестве в сфере возможностей радиоэлектронной борьбы, которые позволяют нарушать связь и работу датчиков противника, защищая при этом дружественные силы от обнаружения и помех, говорится в отчете EDA.

"Возможности сотрудничества позволят объединить национальных политиков, планировщиков и экспертов по вооружениям для разработки соответствующих военных активов. Это соответствует приоритетам НАТО", - сказал Шедивы.

ЕС пока не принял совместного решения о разрешении Украине бить западным оружием по территории рф - Боррель