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ЕС пока не принял совместного решения о разрешении Украине бить западным оружием по территории рф - Боррель

ЕС пока не принял совместного решения о разрешении Украине бить западным оружием по территории рф - Боррель

Киев  •  УНН

 • 6163 просмотра

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Министры иностранных дел ЕС пока не пришли к согласию относительно снятия ограничений на удары по рф западным оружием. Каждая страна самостоятельно будет принимать решение по этому вопросу, заявил Жозеп Боррель.

Министры иностранных дел стран Евросоюза пока колеблются снять ограничения на применение Украиной западного вооружения для ударов по территории рф. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает УНН.

"...это национальное решение. Каждое государство-член будет принимать решение, которое считает нужным. Сегодня никаких решений по этому поводу не было. Каждая страна будет делать то, что считает нужным", - сказал Боррель.

Напомним

Издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине на использование дальнобойных ракет для ударов по территории россии.

Как сообщили американские чиновники, сначала оружие, скорее всего, будет использовано против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в курской области на западе россии.

Le Figaro сообщало, что Франция и Британия разрешили Украине бить по рф ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии Le Figaro удалило из статьи строку о том, что Франция и Великобритания разрешили бить ракетами по россии.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что позиция Италии относительно использования Украиной итальянского оружия по территории рф не меняется. Оно может быть использовано только на территории Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика