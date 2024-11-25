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G7 на встрече глав МИД в Италии обсудит войну рф против Украины: ожидают Сибигу

G7 на встрече глав МИД в Италии обсудит войну рф против Украины: ожидают Сибигу

Киев  •  УНН

 • 1795 просмотра

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Министры иностранных дел G7 проводят встречу в Фьюджи и Ананье 25-26 ноября. На повестке дня - война в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и другие международные вопросы.

Министры иностранных дел стран G7 встречаются во Фьюджи и Ананьи в Италии, чтобы обсудить в том числе вопрос войны рф против Украины, на встрече ожидается глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщили в офисе главы дипломатии ЕС в понедельник, пишет УНН.

Детали

«Верховный представитель (ЕС) Жозеп Боррель отправится во Фьюджи и Ананью (Италия) 25-26 ноября для участия во второй встрече министров иностранных дел G7, которая пройдет под председательством Италии в этом году», - говорится в сообщении EEAS.

В понедельник, 25 ноября, как указано, Боррель примет участие в обсуждениях с коллегами из G7 по ситуации на Ближнем Востоке и в Красном море. Позже в течение этого дня арабские партнеры присоединятся к обсуждениям в рамках темы «Вместе ради Ближнего Востока».

«Во вторник, 26-го, Верховный представитель Жозеп Боррель проведет обмен мнениями с министрами иностранных дел G7 и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой по вопросу обеспечения постоянной поддержки Украины перед лицом агрессивной войны России», - указано в сообщении.

Обсуждения, как отмечается, продолжатся с упором на Индо-Тихоокеанский регион с участием стран-партнеров из региона. На повестке дня встречи будет ряд других международных вопросов, включая Африканский Рог, Венесуэлу и Гаити.

В рамках встречи министров иностранных дел стран G7 Боррель, как указано, также проведет ряд двусторонних встреч.

Дипломатический саммит - первый после переизбрания Дональда Трампа в Белый дом и последний при итальянском председательстве, отмечает Euronews. Нынешние дискуссии завершат министерские встречи G7 в рамках итальянского председательства перед передачей эстафеты Канаде.

«Соединенные Штаты остаются нашим главным союзником в деле обеспечения международной стабильности в мире», - заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в понедельник на саммите в Брюсселе.

Таяни заявил, что ЕС необходимо играть ведущую роль на международном уровне и быть более самостоятельным, одновременно работая над тем, чтобы новая администрация Трампа сохраняла приверженность трансатлантическому партнерству.

В программе G7 в Лацио - важные международные вопросы, в том числе война РФ против Украины.

«Через тысячу дней после начала российского вторжения, когда десятки тысяч людей погибли на обоих фронтах из-за злого выбора президента Владимира Путина, мы как страна, которая председательствует в G7, хотели бы способствовать декларации поддержки и близости к Киеву со стороны глав правительств», - сказал вице-премьер Италии в прошлую среду.

«Мы являемся свидетелями очень жестокого российского наступления и уверены, что эта близость к украинскому народу очень важна», - добавил он.

Итальянское председательство намерено подтвердить «полную поддержку G7 Киеву в военном, политическом, экономическом и финансовом плане. Она направлена на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира» в связи с Конференцией по восстановлению Украины, которая состоится в июле 2025 года в Риме, указывает издание.

Блинкен едет в Италию на встречу G7: что будут обсуждать мировые лидеры?22 нояб. 2024, 19:27 • 23226 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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