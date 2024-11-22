Блинкен едет в Италию на встречу G7: что будут обсуждать мировые лидеры?

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправится в Италию на выходных, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел G7, чтобы обсудить с партнерами ряд вопросов. Об этом сообщает Госдеп США, передает УНН.

Детали

Государственный секретарь Энтони Блинкен посетит Ананьи, Фьюджи и Ватикан 23-27 ноября. В Ананьи и Фьюджи госсекретарь примет участие во встрече министров иностранных дел G7, чтобы обсудить с партнерами ряд вопросов, в частности конфликты на Ближнем Востоке, войну России против Украины, индо-тихоокеанскую безопасность и продолжающиеся кризисы как на Гаити, так и в Судане - говорится в сообщении.

Также в Ватикане Блинкен проведет встречи с Папой Франциском, кардиналом Паролином и кардиналом Галлахером, чтобы обсудить насущные международные проблемы, включая Ближний Восток и агрессию России против Украины.

Напомним,

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Брюсселе двусторонние переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, стороны скоординировали дальнейшие шаги после президентских выборов в Соединенных Штатах и обсудили дальнейшую военную помощь США.