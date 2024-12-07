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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЕС опасаются, что придется удвоить помощь Украине из-за победы Трампа в выборах

В ЕС опасаются, что придется удвоить помощь Украине из-за победы Трампа в выборах

Киев  •  УНН

 • 844 просмотра

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Европейские дипломаты готовятся к сценарию, где США под руководством Трампа могут прекратить помощь Украине. Боррель рекомендует Украине развивать собственное производство оружия как самый эффективный способ продолжать борьбу.

Европейские дипломаты опасаются, что европейскую военную помощь Украине придется удвоить, в случае если избранный президент Америки Дональд Трамп прекратит финансирование США, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали 

Бывший глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Баррель порекомендовал кардинально изменить украинское производство оружия в течение 2025 года, так как это самый дешевый и эффективный способ для Украины продолжать борьбу.

Однако, европейские чиновники уверены, что Украина получит займ в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашен за счет процентов, полученных из замороженных российских активов в размере 280 миллиардов долларов, об этом объявили странами G7 еще в октябре.

Ожидается, что США покроют 20 миллиардов долларов кредита первым американским траншем, который будет выплачен до того, как вновь избранный президент Дональд Трамп вступит в должность. Однако не понятно, сможет ли он впоследствии законно выйти из соглашения, пытаясь заставить Украину сесть за стол переговоров. Поэтому в ЕС сказали, что они могут согласиться компенсировать большую часть дефицита.

Сейчас с момента российского вторжения, Европа предоставила Украине помощь в размере 46 миллиардов евро, тогда как США примерно 65 миллиардов евро. Это без учета помощи для финансирования долга Украины.

До инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в январе 2025 года, администрация Джо Байдена продвигает пакеты военной помощи. Однако европейские дипломаты опасаются, что если война продолжится и в 2025 году, помощь от Европы придется удвоить.

Жозеп Баррель, считает, что Запад все еще может помочь укрепить позиции Украины путем увеличения внутреннего производства оружия.

"Если вы хотите поддержать военные усилия Украины, дайте им деньги на развитие собственного оборонно-промышленного потенциала", — сказал чиновник. "Это намного эффективнее, чем покупать оружие здесь, в Европе и отправлять. Украинские инженеры показали невероятную способность быстро изготавливать то, что им нужно".

Также, Боррель предупредил, что ведение радиоэлектронной войны россией означает, что 80% 155-мм управляемых артиллерийских снарядов, которые в основном поставляются США, забиваются. Поэтому Украине стоит вернуться к использованию более дешевых и менее точных боеприпасов, которые невозможно заблокировать.

Напомним 

Пентагон выделяет $725 млн военной помощи Украине, включая три типа систем дистанционного минирования ADAM, MOPMS и Volcano. Также в пакете помощи дроны, ПЗРК и противотанковые ракеты.

Алина Волянская

Алина Волянская

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