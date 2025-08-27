$41.400.03
В ЦПД рассказали о реальном состоянии космической промышленности рф

Киев • УНН

 • 936 просмотра

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины сообщает о разрушении космической промышленности рФ. Руководство корпорации "Энергия" признало критическую ситуацию, а частный холдинг SR Space обанкротился.

В ЦПД рассказали о реальном состоянии космической промышленности рф

Реальное состояние космической промышленности рф, которая в условиях войны превратилась во второстепенное направление для кремля, далеко от того, каким его рисует российская пропаганда. Эта отрасль постепенно разрушается. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, пишет УНН.

Детали

В условиях войны космос для кремля превратился во второстепенное направление, главные ресурсы поглощает армия и вооружение. Миф о россии как "великой космической державе" постепенно разрушается: отрасль деградирует, теряет кадры, технологии и перспективы

- рассказали в ЦПД.

Поясняется, что руководство ракетно-космической корпорации "Энергия", которая является одной из старейших компаний рф в этой отрасли, прямо признало, что компания находится на грани краха. Ее глава игорь мальцев пожаловался на "критическую ситуацию", миллионные долги, потерю мотивации персонала и угрозу закрытия.

К тому же обанкротился частный холдинг SR Space, который ранее обещал революцию в сфере легких ракет-носителей и спутниковых группировок.

ЦПД объясняет, что страна-террорист потеряла доступ к критическим западным технологиям из-за санкций и больше не может конкурировать с США и Китаем. Также в рф почти остановились космические пуски для иностранных заказчиков.

Напомним

В апреле 2024 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказывал, что экономика россии значительно пострадала от западных санкций. Доходы от экспорта ископаемого топлива заметно сократились, инфляция резко возросла, а космическая промышленность, которая когда-то была гордостью страны, находилась в глубоком упадке.

Главное управление разведки Минобороны Украины также подтверждало, что космическая разведка рф коллапсирует под влиянием международных санкций.

Лилия Подоляк

