Космічна розвідка рф колапсує під впливом міжнародних санкцій - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Під впливом міжнародних санкцій колапсує космічна розвідка рф, під загрозою припинення існування невдовзі опиняться ще декілька галузей російської економіки. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, пише УНН.
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Після повномасштабного вторгнення росії в Україну акціонерне товариство «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва» потрапило під міжнародні санкції, відзначають у ГУР.
За інформацією воєнної розвідки України, на об’єктах стратегічно важливого для ворога підприємства оборонпрому російські конструктори та науковці серед іншого розробляють так звані «великі очі» - засоби ведення космічної розвідки, зокрема:
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- «Рєпєй» - проєкт перспективної високоорбітальної системи ведення радіоелектронної розвідки;
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- «Ґєракл-КВ» - проєкт комплексу глобальної космічної командно-ретрансляційної системи;
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- «Сфєра» - проєкт єдиної системи супутникового зв’язку 3 етапу.
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Підприємство розташоване у місті закритого типу желєзноґорск (красноярскій край, рф).
"Виробництво ключових елементів перелічених об’єктів де-факто зупинене через гострий брак компонентів електроніки як іноземного, так і російського виробництва. Йдеться про відсутність сотень тисяч елементів апаратури для космічних модулів", - зазначають у ГУР.
У підсумку, як повідомляється, планові строки завершення науково-дослідних робіт вказаних комплексів космічної розвідки зірвані та «перенесені» на кілька років:
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- проєкт «Рєпєй» - з 2022 на 2024 рік;
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- проєкт «Ґєракл-КВ» - з 2023 на 2025 рік;
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- проєкт «Сфєра» - з 2025 на 2027.
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"Через санкції та мобілізацію під загрозою припинення існування невдовзі опиняться ще декілька галузей російської економіки", - вказують у ГУР.
Доповнення
За даними ГУР, на озброєнні російської армії залишилося 550 високоточних ракет.