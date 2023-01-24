Космическая разведка рф коллапсирует под влиянием международных санкций - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Под влиянием международных санкций коллапсирует космическая разведка рф, под угрозой прекращения существования вскоре окажутся еще несколько отраслей российской экономики. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет УНН.
Детали
После полномасштабного вторжения россии в Украину акционерное общество «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва» попало под международные санкции, отмечают в ГУР.
По информации военной разведки Украины, на объектах стратегически важного для врага предприятия оборонпрома российские конструкторы и ученые среди прочего разрабатывают так называемые «большие глаза» - средства ведения космической разведки, в частности:
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- «Репей» - проект перспективной высокоорбитальной системы ведения радиоэлектронной разведки;
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- «Геракл-КВ» - проект комплекса глобальной космической командно-ретрансляционной системы;
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- «Сфера» - проект единой системы спутниковой связи 3 этапа.
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Предприятие расположено в городе закрытого типа железногорск (красноярский край, рф).
"Производство ключевых элементов перечисленных объектов де-факто остановлено из-за острой нехватки компонентов электроники как иностранного, так и российского производства. Речь идет об отсутствии сотен тысяч элементов аппаратуры для космических модулей", - отмечают в ГУР.
В итоге, как сообщается, плановые сроки завершения научно-исследовательских работ указанных комплексов космической разведки сорваны и «перенесены» на несколько лет:
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- проект «Репей» - с 2022 на 2024 год;
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- проект «Геракл-КВ» - с 2023 на 2025 год;
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- проект «Сфера» - с 2025 на 2027 год.
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"Из-за санкций и мобилизации под угрозой прекращения существования вскоре окажутся еще несколько отраслей российской экономики", - указывают в ГУР.
Дополнение
По данным ГУР, на вооружении российской армии осталось 550 высокоточных ракет.