Космическая разведка рф коллапсирует под влиянием международных санкций - ГУР

Детали

После полномасштабного вторжения россии в Украину акционерное общество «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва» попало под международные санкции, отмечают в ГУР.

По информации военной разведки Украины, на объектах стратегически важного для врага предприятия оборонпрома российские конструкторы и ученые среди прочего разрабатывают так называемые «большие глаза» - средства ведения космической разведки, в частности:



«Репей» - проект перспективной высокоорбитальной системы ведения радиоэлектронной разведки;



«Геракл-КВ» - проект комплекса глобальной космической командно-ретрансляционной системы;



«Сфера» - проект единой системы спутниковой связи 3 этапа.



Предприятие расположено в городе закрытого типа железногорск (красноярский край, рф).

"Производство ключевых элементов перечисленных объектов де-факто остановлено из-за острой нехватки компонентов электроники как иностранного, так и российского производства. Речь идет об отсутствии сотен тысяч элементов аппаратуры для космических модулей", - отмечают в ГУР.

В итоге, как сообщается, плановые сроки завершения научно-исследовательских работ указанных комплексов космической разведки сорваны и «перенесены» на несколько лет:



проект «Репей» - с 2022 на 2024 год;



проект «Геракл-КВ» - с 2023 на 2025 год;



проект «Сфера» - с 2025 на 2027 год.



"Из-за санкций и мобилизации под угрозой прекращения существования вскоре окажутся еще несколько отраслей российской экономики", - указывают в ГУР.

Дополнение

По данным ГУР, на вооружении российской армии осталось 550 высокоточных ракет.