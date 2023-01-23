На озброєнні російської армії залишилося 550 високоточних ракет – ГУР

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“У них є „Іскандери“, є Х-101, Х-555. За нашими підрахунками у росії залишилося не більше 20% від довоєнних запасів і того, що було вироблено під час війни. Це приблизно 550 одиниць”, – заявив він.

Деталі

За словами Скібіцького, потенціалу росії вистачить на проведення двох-трьох масованих ударів у кількості понад 80 ракет. Представник української розвідки зазначає, що минулий удар становив менше ніж 30 високоточних ракет.

“Це означає, що у них є дефіцит, вони не встигають поповнювати арсенал. Вони пішли іншим шляхом: щоб покрити такий дефіцит вони тепер використовують дрони-камікадзе, як іранського виробництва, так і свої”, – додає він.

В інтерв'ю Delfi Скібіцький зазначив, що росіяни стали переробляти ракети С-300 і С-400 і запускати їх як ракети „земля-земля”, що є руйнівною зброєю.

“І останні події в Дніпрі показали, що росія обстрілює цивільну інфраструктуру старими радянськими ракетами, в даному випадку це була ракета Х-22, з рідинним ракетним двигуном. Це ракети 70-80-х рр., вони давно застаріли, експлуатація такого озброєння несе загрозу, воно не тільки б'є повз ціль, а й становить реальну загрозу в разі втрати управління. Старі радянські ракети, що застосовуються росією, це велика загроза для нашого цивільного населення. Ракети С-300 також застарілі, їм більше сорока років, це все треба утилізувати. І росіяни знайшли вихід, вони „утилізують“ їх, на жаль, на нашій території”, – пояснив Скібіцький.

Доповнення

Спікер командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що на озброєнні у росіян можуть бути ще сотні балістичних ракет, якими вони можуть атакувати територію України.