"Речь о сотнях": в Воздушных силах рассказали о вероятном количестве баллистических ракет, оставшихся у рф

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“Речь идёт о сотнях ракет. Ракеты Х-22 были у нас на вооружении и мы передали их россиянам за долги за газ, а вместе с ими и Ту-22М3. Собственно, судьба этих ракет такова, что они возвращаются в Украину. Более 210 ракет этого типа было запущено по территории нашего государства с начала 24 февраля. Ни одна ракета не была уничтожена. Они, возможно, падали сами, не долетая, потому что вооружение устарело не только морально, а и физически. Еще зависят и условия их хранения. Поэтому немало этих ракет падали в полях, не долетая до своих целей и таким образом они попали в статистику сбитых”, — рассказал Игнат.

Что касается средств, которые могут их сбивать, то это современные западные системы, которые сбивают баллистические цели. Ведь ракета Х-22 скоростная, летит из верхних слоев атмосферы до 4 тысяч км/ч. Перед заходом на цель она резко опускается вниз.

Напомним

В результате вражеского удара ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре 14 января 36 человек погибли, из них 2 детей.