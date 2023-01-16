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“Йдеться про сотні”: у Повітряних силах розповіли про ймовірну кількість балістичних ракет, що залишилася в рф

Київ • УНН

 • 573004 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. На озброєнні у росіян можуть бути ще сотні балістичних ракет, якими вони можуть атакувати територію України. Наразі жодних засобів, зданих збивати їх, у нас немає. Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

“Йдеться про сотні”: у Повітряних силах розповіли про ймовірну кількість балістичних ракет, що залишилася в рф

Цитата

“Мова йде про сотні ракет. Ракети Х-22 були у нас на озброєнні і ми передали їх росіянам за борги за газ, а разом з ними і Ту-22М3. Власне, доля цих ракет така, що вони повертаються в Україну. Понад 210 ракет цього типу було запущено по території нашої держави з початку 24 лютого. Жодної ракети не було знищено. Вони, можливо, падали самі, не долітаючи, тому що озброєння засатріле не тільки морально, а й фізично. Ще залежать і умови їх зберігання. Тому чимало цих ракет падали в полях, не долітаючи до своїх цілей і таким чином вони потрапили в статистику збитих”, — розповів Ігнат.

Що стосується засобів, які можуть їх збивати, то це сучасні західні системи, які збивати балістичні цілі. Адже ракета Х-22 швидкісна, летить з верхніх шарів атмосфери до 4 тисяч км/год. Перед заходом на ціль вона різко опускається вниз.

Нагадаємо

Внаслідок ворожого удару ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 36 людей загинули, з них 2 дітей.

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