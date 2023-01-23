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На вооружении российской армии осталось 550 высокоточных ракет – ГУР

Киев • УНН

 • 1624989 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. На вооружении российской федерации осталось 550 высокоточных ракет, что составляет не более 20% от довоенных запасов и того, что было произведено во время войны. Об этом в интервью Delfi заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает УНН.

На вооружении российской армии осталось 550 высокоточных ракет – ГУР

Цитата

“У них есть „Искандеры“, есть Х-101, Х-555. По нашим подсчетам у россии осталось не более 20% от довоенных запасов и того, что было произведено во время войны. Это приблизительно 550 единиц”, – заявил он.

Детали

По словам Скибицкого, потенциала россии хватит на проведение двух-трех массированных ударов в количестве больше 80 ракет. Представитель украинской разведки отмечает, что прошлый удар составил менее 30 высокоточных ракет.

“Это значит, что у них есть дефицит, они не успевают пополнять арсенал. Они пошли по другому пути: чтобы покрыть такой дефицит они теперь используют дроны-камикадзе, как иранского производства, так и свои”, – добавляет он.

В интервью Delfi Скибицкий отметил, что россияне стали переделывать ракеты С-300 и С-400 и запускать их как ракеты „земля-земля”, что является разрушительным оружием.

“И последние события в Днепре показали, что россия обстреливает гражданскую инфраструктуру старыми советскими ракетами, в данном случае это была ракета Х-22, с жидкостным ракетным двигателем. Это ракеты 70-80-х гг., они давно устарели, эксплуатация такого вооружения несет угрозу, оно не только бьет мимо цели, но и представляет реальную угрозу в случае потери управления. Старые советские ракеты, применяемые россией, это большая угроза для нашего гражданского населения. Ракеты С-300 также устаревшие, им больше сорока лет, это все надо утилизировать. И россияне нашли выход, они „утилизируют“ их, к сожалению, на нашей территории”, – объяснил Скибицкий.

Дополнение

Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что на вооружении у россиян могут быть еще сотни баллистических ракет, которыми они могут атаковать территорию Украины.

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