У ЦПД розповіли про реальний стан космічної промисловості рф
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації РНБО України повідомляє про руйнування космічної промисловості рф. Керівництво корпорації "Енергія" визнало критичну ситуацію, а приватний холдинг SR Space збанкрутував.
Реальний стан космічної промисловості рф, яка в умовах війни перетворилась на другорядний напрям для кремля, далекий від того, яким його малює російська пропаганда. Ця галузь поступово руйнується. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, пише УНН.
Деталі
В умовах війни космос для кремля перетворився на другорядний напрям, головні ресурси поглинає армія та озброєння. Міф про росію як "велику космічну державу" поступово руйнується: галузь деградує, втрачає кадри, технології та перспективи
Пояснюється, що керівництво ракетно-космічної корпорації "Енергія", яка є однією зі найстаріших компаній рф у цій галузі, прямо визнало, що компанія перебуває на грані краху. Її очільник ігор мальцев поскаржився на "критичну ситуацію", мільйонні борги, втрату мотивації персоналу та загрозу закриття.
До того ж збанкрутував приватний холдинг SR Space, який раніше обіцяв революцію у сфері легких ракет-носіїв і супутникових угруповань.
ЦПД пояснює, що країна-терорист втратила доступ до критичних західних технологій через санкції та більше не може конкурувати із США та Китаєм. Також в рф майже зупинились космічні пуски для іноземних замовників.
Нагадаємо
У квітні 2024 року верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розповідав, що економіка росії значно постраждала від західних санкцій. Доходи від експорту викопного палива помітно скоротилися, інфляція різко зросла, а космічна промисловість, яка колись була гордістю країни, перебувала в глибокому занепаді.
Головне управління розвідки Міноборони України також підтверджувало, що космічна розвідка рф колапсує під впливом міжнародних санкцій.