Шмыгаль и Боррель обсудили дальнейшее сотрудничество с ЕС и развитие украинского ОПК

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с высоким представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем. Чиновники обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ) и Фонда помощи Украине. Об этом премьер сообщил в Telegram, пишет УНН.

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Шмыгаль отметил, что Украина ценит положительную оценку ее прогресса на пути к членству в ЕС в отчете Европейской комиссии и намерение открыть переговоры по кластерам как можно быстрее в 2025 году.

Обсудили также наше дальнейшее сотрудничество в рамках Европейского фонда мира и Фонда помощи Украине. Мы благодарны за переданные снаряды и рассчитываем получить в целом 1 млн боеприпасов до конца этого года. Особенно ценим заключенное в июне соглашение по безопасности с ЕС и ожидаем его успешной реализации, - сказал он.

Шмыгаль также отметил, что Украина заинтересована не только в развитии совместных производств со странами ЕС, но и в поддержке украинского ОПК по примеру Дании, когда «наши союзники финансируют производство оружия в Украине для нужд украинских Сил безопасности и обороны».

Премьер поблагодарил Борреля за его личные усилия и постоянную поддержку Украины во времена полномасштабной войны.

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