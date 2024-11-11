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Шмыгаль и Боррель обсудили дальнейшее сотрудничество с ЕС и развитие украинского ОПК

Шмыгаль и Боррель обсудили дальнейшее сотрудничество с ЕС и развитие украинского ОПК

Киев  •  УНН

21:33 • 2416 просмотра

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Шмыгаль и Боррель обсудили сотрудничество в рамках Европейского фонда мира и развитие украинского ОПК. Украина ожидает получить 1 млн боеприпасов до конца года и рассчитывает на поддержку производства оружия.

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с высоким представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем. Чиновники обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ) и Фонда помощи Украине. Об этом премьер сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

Шмыгаль отметил, что Украина ценит положительную оценку ее прогресса на пути к членству в ЕС в отчете Европейской комиссии и намерение открыть переговоры по кластерам как можно быстрее в 2025 году.

Обсудили также наше дальнейшее сотрудничество в рамках Европейского фонда мира и Фонда помощи Украине. Мы благодарны за переданные снаряды и рассчитываем получить в целом 1 млн боеприпасов до конца этого года. Особенно ценим заключенное в июне соглашение по безопасности с ЕС и ожидаем его успешной реализации,

- сказал он.

Шмыгаль также отметил, что Украина заинтересована не только в развитии совместных производств со странами ЕС, но и в поддержке украинского ОПК по примеру Дании, когда «наши союзники финансируют производство оружия в Украине для нужд украинских Сил безопасности и обороны».

Премьер поблагодарил Борреля за его личные усилия и постоянную поддержку Украины во времена полномасштабной войны.

Умеров рассказал делегации ЕС о возможностях производства Украиной беспилотников11 ноября 2024, 20:56 • 4858 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
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ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль