Умеров рассказал делегации ЕС о возможностях производства Украиной беспилотников
Киев • УНН
Министр обороны Умеров обсудил с Боррелем возможности производства украинских дронов на $11 млрд. Украина может самостоятельно вложить $3 млрд, но для полной реализации потенциала нужна поддержка партнеров.
Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Киеве рассказал о возможностях украинского производства беспилотников. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Рассказал делегации ЕС о возможностях украинского производства беспилотников, которое сейчас оценивается в $11 млрд. Из них около $3 млрд мы можем вложить самостоятельно, однако для максимального развития нашего потенциала нужна финансовая поддержка партнеров,
Детали
Он выразил надежду, что значительная часть следующего транша от замороженных российских активов будет направлена именно на укрепление украинского оборонно-промышленного комплекса. По словам министра, «одним из самых эффективных шагов для помощи нашим защитникам являются инвестиции в украинский оборонно-промышленный сектор».
Высоко ценю личный вклад господина Борреля в дипломатическую, экономическую и военную поддержку Украины. В знак благодарности за эти усилия, укрепившие наши оборонительные возможности, вручил ему «Крест почета,
ЕС уже предоставил Украине военную помощь на сумму 44 млрд евро.
Обсудили военную помощь, удары по военным целям на территории рф, финансовую поддержку: Зеленский встретился с Боррелем11 ноября 2024, 20:21 • 7207 просмотров