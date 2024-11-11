Умеров рассказал делегации ЕС о возможностях производства Украиной беспилотников

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Киеве рассказал о возможностях украинского производства беспилотников. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Рассказал делегации ЕС о возможностях украинского производства беспилотников, которое сейчас оценивается в $11 млрд. Из них около $3 млрд мы можем вложить самостоятельно, однако для максимального развития нашего потенциала нужна финансовая поддержка партнеров, - написал Умеров.

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Он выразил надежду, что значительная часть следующего транша от замороженных российских активов будет направлена именно на укрепление украинского оборонно-промышленного комплекса. По словам министра, «одним из самых эффективных шагов для помощи нашим защитникам являются инвестиции в украинский оборонно-промышленный сектор».

Высоко ценю личный вклад господина Борреля в дипломатическую, экономическую и военную поддержку Украины. В знак благодарности за эти усилия, укрепившие наши оборонительные возможности, вручил ему «Крест почета, - сообщил Умеров.

ЕС уже предоставил Украине военную помощь на сумму 44 млрд евро.

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