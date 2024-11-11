Обсудили военную помощь, удары по военным целям на территории рф, финансовую поддержку: Зеленский встретился с Боррелем

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Стороны обсудили военную помощь, удары по военным целям на территории рф, а также завершение всех процедур по предоставлению Украине 50 млрд долларов, передает УНН.

Сегодня провел встречу с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Главные темы переговоров - дальнейшее взаимодействие Украины и ЕС, увеличение военной помощи, снятие ограничений на удары по военным целям на территории РФ, разблокирование поддержки в рамках Европейского фонда мира и завершение всех процедур по предоставлению Украине 50 млрд долларов в соответствии с решением G7, - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что это уже пятый визит Борреля в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем. Зеленский по результатам встречи рассказал, что до конца года европейские партнёры должны успеть полностью реализовать инициативу по поставке Украине 1 млн снарядов для артиллерии.