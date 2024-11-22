Орбан хочет пригласить Нетаньяху в Венгрию и обещает, что не будет выполнять ордер на арест
Киев • УНН
Премьер Венгрии Виктор Орбан планирует пригласить израильского премьера Нетаньяху и гарантирует ему безопасность от ордера МУС. Орбан назвал решение МУС «неправильным» и пообещал не выполнять его в Венгрии.
Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что пригласит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Венгрию, и пообещал, что не будет выполнять ордер Международного уголовного суда на его арест.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Орбан, чья страна председательствует в Европейском Союзе в течение шести месяцев, заявил на государственном радио, что ордер на арест МУС был «неправильный», и сказал, что израильский лидер сможет вести переговоры в Венгрии «в надлежащей безопасности».
Сегодня я приглашу премьер-министра Израиля господина Нетаньяху посетить Венгрию, и в этом приглашении я гарантирую ему, что если он приедет, решение МУС не будет иметь силы в Венгрии, и мы не будем следить за его содержанием
С тех пор как Орбан и его националистическая партия Фидес пришли к власти в 2010 году, он и Нетаньяху наладили тесные политические отношения. Нетаньяху посетил Будапешт в 2017 году.
Израильские лидеры и Белый дом решительно осудили решение МУС, тогда как верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ордера не являются политическими и что все страны-члены ЕС должны уважать и выполнять решение суда.
Дополнение
Международный уголовный суд 21 ноября выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.