Орбан хочет пригласить Нетаньяху в Венгрию и обещает, что не будет выполнять ордер на арест

ukenru
Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
10:15 • 2435 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
09:50 • 24013 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
07:52 • 78094 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 109501 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 126410 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 138339 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 148946 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 150737 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 149739 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры
 • 221406 просмотра

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 169570 просмотра
рф предупредила США о запуске ракеты «орєшнік» за полчаса до удара

рф предупредила США о запуске ракеты «орєшнік» за полчаса до удара

 • 71933 просмотра
Использование россией новой ракеты является "тревожным событием" - спикер генсека ООН

Использование россией новой ракеты является "тревожным событием" - спикер генсека ООН

 • 75927 просмотра
Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии рф на Донетчине - "АТЕШ"

Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии рф на Донетчине - "АТЕШ"

 • 63647 просмотра
Баллистическая ракета рф "орешник" имела несколько боеголовок - представители США и Запада

Баллистическая ракета рф "орешник" имела несколько боеголовок - представители США и Запада

 • 82132 просмотра
В Черном море находятся 6 вражеских ракетоносителей общим залпом до 23 ракет

В Черном море находятся 6 вражеских ракетоносителей общим залпом до 23 ракет

04:49 • 41942 просмотра
публикации
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

09:50 • 24013 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

07:52 • 78094 просмотра
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

 • 174885 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 221406 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 178108 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
7 новогодних фильмов для праздничного настроения

7 новогодних фильмов для праздничного настроения

08:46 • 22644 просмотра
Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

07:14 • 28230 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

07:06 • 26701 просмотра
Ученые в сирийской гробнице нашли древнейший известный алфавит

Ученые в сирийской гробнице нашли древнейший известный алфавит

 • 66576 просмотра
Coachella 2025 объявила лайн-ап раньше обычного: кто выступит на фестивале

Coachella 2025 объявила лайн-ап раньше обычного: кто выступит на фестивале

 • 68439 просмотра
Актуальное
Орбан хочет пригласить Нетаньяху в Венгрию и обещает, что не будет выполнять ордер на арест

Орбан хочет пригласить Нетаньяху в Венгрию и обещает, что не будет выполнять ордер на арест

Киев  •  УНН

 • 2756 просмотра

Read in English

Премьер Венгрии Виктор Орбан планирует пригласить израильского премьера Нетаньяху и гарантирует ему безопасность от ордера МУС. Орбан назвал решение МУС «неправильным» и пообещал не выполнять его в Венгрии.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что пригласит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Венгрию, и пообещал, что не будет выполнять ордер Международного уголовного суда на его арест.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters

Орбан, чья страна председательствует в Европейском Союзе в течение шести месяцев, заявил на государственном радио, что ордер на арест МУС был «неправильный», и сказал, что израильский лидер сможет вести переговоры в Венгрии «в надлежащей безопасности».

Сегодня я приглашу премьер-министра Израиля господина Нетаньяху посетить Венгрию, и в этом приглашении я гарантирую ему, что если он приедет, решение МУС не будет иметь силы в Венгрии, и мы не будем следить за его содержанием

- сказал Орбан.

С тех пор как Орбан и его националистическая партия Фидес пришли к власти в 2010 году, он и Нетаньяху наладили тесные политические отношения. Нетаньяху посетил Будапешт в 2017 году.

Израильские лидеры и Белый дом решительно осудили решение МУС, тогда как верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ордера не являются политическими и что все страны-члены ЕС должны уважать и выполнять решение суда.

Дополнение 

Международный уголовный суд 21 ноября выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху
vengriyaВенгрия
viktor-orbanВиктор Орбан