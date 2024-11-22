Орбан хочет пригласить Нетаньяху в Венгрию и обещает, что не будет выполнять ордер на арест

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что пригласит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Венгрию, и пообещал, что не будет выполнять ордер Международного уголовного суда на его арест.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Орбан, чья страна председательствует в Европейском Союзе в течение шести месяцев, заявил на государственном радио, что ордер на арест МУС был «неправильный», и сказал, что израильский лидер сможет вести переговоры в Венгрии «в надлежащей безопасности».

Сегодня я приглашу премьер-министра Израиля господина Нетаньяху посетить Венгрию, и в этом приглашении я гарантирую ему, что если он приедет, решение МУС не будет иметь силы в Венгрии, и мы не будем следить за его содержанием