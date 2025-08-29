Каллас возглавила решительное осуждение ЕС новых атак России на Украину

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вместе с Комиссией под руководством Маргрете Каллас, обнародовали на официальном сайте ЕС заявление, в котором решительно осудили очередные масштабные атаки России на Украину. Позицию поддержали 26 государств-членов Союза. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС, пишет УНН.

Детали

В заявлении подчеркивается, что 27 августа Россия совершила обстрелы Киева и других украинских городов, в результате которых погибли по меньшей мере 23 мирных жителя, среди которых четверо детей, и многие люди получили ранения. ЕС выражает соболезнования пострадавшим и подчеркивает недопустимость нападений на гражданскую инфраструктуру, которые подрывают мирные процессы.

Особое внимание Каллас и Комиссия уделили повреждению здания Представительства ЕС в Киеве, что демонстрирует опасность для дипломатов и грубое нарушение международного права. Также пострадало здание Британского Совета, где охранник получил ранения. В заявлении подчеркнуто, что преднамеренные атаки на гражданских и невоенные объекты являются военными преступлениями, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

ЕС, под руководством Каллас, подтвердил, что продолжит поддерживать Украину в ее защите и стремлении к длительному и справедливому миру, в частности путем ускорения работы над 19-м пакетом санкций против России. В заявлении напомнили, что с марта 2025 года Украина соблюдает полное прекращение огня, тогда как Россия продолжает эскалацию насилия.

