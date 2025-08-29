$41.260.06
Сибига: СБ ООН собирается по запросу Украины, ожидаем усиления давления на российского агрессора

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Совет Безопасности ООН сегодня собирается по запросу Украины из-за массированной атаки РФ в ночь на 28 августа. Украина ожидает поддержки и усиления давления на агрессора.

Сибига: СБ ООН собирается по запросу Украины, ожидаем усиления давления на российского агрессора

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Совет Безопасности ООН сегодня собирается по запросу Украины из-за массированной атаки РФ в ночь на 28 августа, и что ожидает от членов СБ ООН поддержки Украине перед лицом российского террора и усиления давления на российского агрессора, пишет УНН.

Подробности

"По запросу Украины, при поддержке ее партнеров, Совет Безопасности ООН созывает экстренное заседание сегодня, 29 августа, в 22:00 по киевскому времени. Заседание происходит в ответ на очередную массированную волну российских ракетных и беспилотных атак на Киев и другие украинские города. В результате ударов погибли десятки гражданских лиц, в том числе дети", - сообщил Сибига.

"Мы призываем членов Совета Безопасности использовать это заседание, чтобы выразить поддержку Украине перед лицом российского террора и усилить давление на российского агрессора", - указал глава МИД.

Министр подчеркнул, что "только давление, включая новые жесткие санкции, может заставить Москву прекратить имитацию дипломатии и приложить содержательные усилия для прекращения войны".

Совбез ООН собирается на заседание после атаки рф на Киев29.08.25, 09:32 • 3244 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Украина
Киев