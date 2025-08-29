"Он хищник": Урсула фон дер Ляйен резко высказалась о путине и призвала Европу сопротивляться
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС осознать срочность сопротивления россии. Она подчеркнула необходимость усилить готовность к отражению потенциального российского вторжения.
Вся Европа должна осознать "срочность" сопротивления россии и "хищнику" владимиру путину. Такое резкое заявление в адрес российского диктатора сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.
Выступая в Риге вместе с премьер-министром Латвии Эвикой Силиной, президент Комиссии заявила, что "гибридная война" москвы против Европы и все более ожесточенные атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру демонстрируют, что "весь ЕС" должен усилить свою "немедленную готовность" к отражению потенциального российского вторжения.
Эти комментарии прозвучали после того, как представительство ЕС в Украине в Киеве было "серьезно повреждено" российским ударом в четверг, что углубило разрыв с москвой и нанесло очередной удар по стремлению Брюсселя к дипломатическому урегулированию войны.
Дорогая Эвика, риски, о которых ваша страна и другие страны Балтии предупреждали нас, к сожалению, материализовались. путин - хищник. Помощники путина годами атаковали наши общества гибридными атаками и кибератаками. Латвия имеет правильное ощущение срочности, но весь ЕС должен понять, что важно
Комментарии фон дер Ляйен также прозвучали на фоне глубокого нежелания многих западноевропейских стран увеличивать военные расходы, несмотря на уменьшение военного участия США в Европе и успехи россии на поле боя в Украине спустя три с половиной года после ее полномасштабного вторжения.
Испания, одна из 22 стран ЕС, которая также является членом НАТО, была единственной страной, которая отказалась от увеличения военных расходов до 5% годового ВВП на саммите военного альянса под руководством США в июне, по сравнению с предыдущей целевой отметкой 2%.
Латвия, напротив, является одной из стран с наибольшими военными расходами на душу населения в Европе, и ожидается, что правительство потратит 3,65% своего годового объема производства на оборону в 2025 году.
Урсула фон дер Ляйен, чей визит в Ригу знаменует начало четырехдневной поездки в "передовые" страны ЕС, также высоко оценила "впечатляющие" разработки Латвии в технологии беспилотников после посещения производственного объекта ранее в пятницу.
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вместе с Комиссией под руководством Маргрете Каллас, обнародовали на официальном сайте ЕС заявление, в котором решительно осудили очередные масштабные атаки россии на Украину. Позицию поддержали 26 государств-членов Союза.