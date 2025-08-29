$41.260.06
"Он хищник": Урсула фон дер Ляйен резко высказалась о путине и призвала Европу сопротивляться

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС осознать срочность сопротивления россии. Она подчеркнула необходимость усилить готовность к отражению потенциального российского вторжения.

"Он хищник": Урсула фон дер Ляйен резко высказалась о путине и призвала Европу сопротивляться

Вся Европа должна осознать "срочность" сопротивления россии и "хищнику" владимиру путину. Такое резкое заявление в адрес российского диктатора сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Выступая в Риге вместе с премьер-министром Латвии Эвикой Силиной, президент Комиссии заявила, что "гибридная война" москвы против Европы и все более ожесточенные атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру демонстрируют, что "весь ЕС" должен усилить свою "немедленную готовность" к отражению потенциального российского вторжения.

Эти комментарии прозвучали после того, как представительство ЕС в Украине в Киеве было "серьезно повреждено" российским ударом в четверг, что углубило разрыв с москвой и нанесло очередной удар по стремлению Брюсселя к дипломатическому урегулированию войны.

Дорогая Эвика, риски, о которых ваша страна и другие страны Балтии предупреждали нас, к сожалению, материализовались. путин - хищник. Помощники путина годами атаковали наши общества гибридными атаками и кибератаками. Латвия имеет правильное ощущение срочности, но весь ЕС должен понять, что важно

- отметила глава Еврокомиссии.

19 стран-членов ЕС возьмут кредиты SAFE на €150 миллиардов - Ляйен29.08.2025, 15:15 • 1594 просмотра

Комментарии фон дер Ляйен также прозвучали на фоне глубокого нежелания многих западноевропейских стран увеличивать военные расходы, несмотря на уменьшение военного участия США в Европе и успехи россии на поле боя в Украине спустя три с половиной года после ее полномасштабного вторжения.

Испания, одна из 22 стран ЕС, которая также является членом НАТО, была единственной страной, которая отказалась от увеличения военных расходов до 5% годового ВВП на саммите военного альянса под руководством США в июне, по сравнению с предыдущей целевой отметкой 2%.

Латвия, напротив, является одной из стран с наибольшими военными расходами на душу населения в Европе, и ожидается, что правительство потратит 3,65% своего годового объема производства на оборону в 2025 году.

Урсула фон дер Ляйен, чей визит в Ригу знаменует начало четырехдневной поездки в "передовые" страны ЕС, также высоко оценила "впечатляющие" разработки Латвии в технологии беспилотников после посещения производственного объекта ранее в пятницу.

Дополнение

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вместе с Комиссией под руководством Маргрете Каллас, обнародовали на официальном сайте ЕС заявление, в котором решительно осудили очередные масштабные атаки россии на Украину. Позицию поддержали 26 государств-членов Союза.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Европейская комиссия
Латвия
НАТО
Европейский Союз
Жозеп Боррель
Испания
Урсула фон дер Ляйен
Киев