"Він хижак": Урсула фон дер Ляєн різко висловилася про путіна і закликала Європу чинити опір

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС усвідомити терміновість опору росії. Вона наголосила на необхідності посилити готовність до відбиття потенційного російського вторгнення.

"Він хижак": Урсула фон дер Ляєн різко висловилася про путіна і закликала Європу чинити опір

Уся Європа повинна усвідомити "терміновість" опору росії та "хижаку" володимиру путіну. Таку різку заяву на адресу російського диктатора зробила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН з посиланням Euractiv.

Деталі

Виступаючи в Ризі разом з прем'єр-міністром Латвії Евікою Сіліною, президент Комісії заявила, що "гібридна війна" москви проти Європи та дедалі запекліші атаки на українську цивільну інфраструктуру демонструють, що "весь ЄС" повинен посилити свою "негайну готовність" до відбиття потенційного російського вторгнення.

Ці коментарі прозвучали після того, як представництво ЄС в Україні в Києві було "серйозно пошкоджене" російським ударом у четвер, що поглибило розрив з москвою та завдало чергового удару по прагненню Брюсселя до дипломатичного врегулювання війни.

Дорога Евіко, ризики, про які ваша країна та інші країни Балтії попереджали нас, на жаль, матеріалізувалися. путін - хижак. Помічники путіна роками атакували наші суспільства гібридними атаками та кібератаками. Латвія має правильне відчуття терміновості, але весь ЄС повинен зрозуміти, що важливо

- зазначила голова Єврокомісії.

Коментарі фон дер Ляєн також пролунали на тлі глибокого небажання багатьох західноєвропейських країн збільшувати військові витрати, незважаючи на зменшення військової участі США в Європі та здобутки росії на полі бою в Україні через три з половиною роки після її повномасштабного вторгнення.

Іспанія, одна з 22 країн ЄС, яка також є членами НАТО, була єдиною країною, яка відмовилася від збільшення військових витрат до 5% річного ВВП на саміті військового альянсу під керівництвом США в червні, порівняно з попередньою цільовою позначкою 2%.

Латвія, навпаки, є однією з країн з найбільшими військовими витратами на душу населення в Європі, і очікується, що уряд витратить 3,65% свого річного обсягу виробництва на оборону у 2025 році.

Урсула фон дер Ляєн, чий візит до Риги знаменує початок чотириденної поїздки до "передових" країн ЄС, також високо оцінила "вражаючі" розробки Латвії в технології безпілотників після відвідування виробничого об'єкта раніше в п'ятницю.

Доповнення

Високий представник ЄС Жозеп Боррель та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, разом із Комісією під керівництвом Маргрете Каллас, оприлюднили на офіційному сайті ЄС заяву, у якій рішуче засудили чергові масштабні атаки росії на Україну. Позицію підтримали 26 держав-членів Союзу.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Європейська комісія
Латвія
НАТО
Європейський Союз
Жозеп Боррель
Іспанія
Урсула фон дер Ляєн
Київ