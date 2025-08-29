"Він хижак": Урсула фон дер Ляєн різко висловилася про путіна і закликала Європу чинити опір

Уся Європа повинна усвідомити "терміновість" опору росії та "хижаку" володимиру путіну. Таку різку заяву на адресу російського диктатора зробила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН з посиланням Euractiv.

Виступаючи в Ризі разом з прем'єр-міністром Латвії Евікою Сіліною, президент Комісії заявила, що "гібридна війна" москви проти Європи та дедалі запекліші атаки на українську цивільну інфраструктуру демонструють, що "весь ЄС" повинен посилити свою "негайну готовність" до відбиття потенційного російського вторгнення.

Ці коментарі прозвучали після того, як представництво ЄС в Україні в Києві було "серйозно пошкоджене" російським ударом у четвер, що поглибило розрив з москвою та завдало чергового удару по прагненню Брюсселя до дипломатичного врегулювання війни.

Дорога Евіко, ризики, про які ваша країна та інші країни Балтії попереджали нас, на жаль, матеріалізувалися. путін - хижак. Помічники путіна роками атакували наші суспільства гібридними атаками та кібератаками. Латвія має правильне відчуття терміновості, але весь ЄС повинен зрозуміти, що важливо