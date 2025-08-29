Министры ЕС поддерживают военные учения в Украине после прекращения огня - Каллас
Киев • УНН
Министры обороны ЕС поддержали расширение мандата Миссии военной помощи ЕС для обучения украинских военных после любого перемирия. ЕС уже подготовил более 80 тысяч украинских солдат и готов делать больше.
Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас сообщила, что министры обороны ЕС поддержали дальнейшее обучение украинских военных после прекращения огня. Об этом Каллас заявила после встречи министров иностранных дел в Копенгагене, пишет УНН.
Детали
"Сегодня министры обороны ЕС в целом поддержали расширение мандата нашей Миссии военной помощи ЕС для обеспечения обучения в Украине после любого перемирия. Этот шаг пользуется широкой поддержкой", - сообщила Каллас.
Дипломат подчеркнула, что любое изменение мандата требует одобрения всех 27 государств-членов ЕС. Она также добавила, что Евросоюз обучил более 80 тысяч украинских военных, но останавливаться на этом не стоит.
"ЕС уже подготовил более 80 000 украинских солдат. Мы должны быть готовы сделать больше", - подчеркнула Каллас.
Дополнение
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вместе с Комиссией под руководством Маргрете Каллас, опубликовали на официальном сайте ЕС заявление, в котором решительно осудили очередные масштабные атаки России на Украину. Позицию поддержали 26 государств-членов Союза.
Каллас сообщила, что ЕС работает над 19-м пакетом санкций против РФ, и на столе есть несколько вариантов.