Министры ЕС поддерживают военные учения в Украине после прекращения огня - Каллас

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 6132 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
12:28 • 24988 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 27201 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 22813 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 39337 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 34108 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 54610 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 68163 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 65301 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 160642 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3м/с
21%
750мм
Популярные новости
Украинский военный выжил после пыток оккупантов в Донецкой области: детали очередного военного преступления россиянPhoto10:34 • 15319 просмотра
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе10:52 • 16271 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы11:34 • 17599 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 20788 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 19561 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 20819 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 22127 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 24988 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
12:17 • 27201 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 54610 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Андрій Єрмак
Жозеп Боррель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Донецкая область
Германия
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11 • 10356 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 148766 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 178085 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 179700 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 167401 просмотра
Актуальное
Ми-8
Facebook
Таймс
E-6 Mercury
Детонатор

Министры ЕС поддерживают военные учения в Украине после прекращения огня - Каллас

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Министры обороны ЕС поддержали расширение мандата Миссии военной помощи ЕС для обучения украинских военных после любого перемирия. ЕС уже подготовил более 80 тысяч украинских солдат и готов делать больше.

Министры ЕС поддерживают военные учения в Украине после прекращения огня - Каллас

Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас сообщила, что министры обороны ЕС поддержали дальнейшее обучение украинских военных после прекращения огня. Об этом Каллас заявила после встречи министров иностранных дел в Копенгагене, пишет УНН.

Детали

"Сегодня министры обороны ЕС в целом поддержали расширение мандата нашей Миссии военной помощи ЕС для обеспечения обучения в Украине после любого перемирия. Этот шаг пользуется широкой поддержкой", - сообщила Каллас.

Дипломат подчеркнула, что любое изменение мандата требует одобрения всех 27 государств-членов ЕС. Она также добавила, что Евросоюз обучил более 80 тысяч украинских военных, но останавливаться на этом не стоит.

"ЕС уже подготовил более 80 000 украинских солдат. Мы должны быть готовы сделать больше", - подчеркнула Каллас.

Дополнение

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вместе с Комиссией под руководством Маргрете Каллас, опубликовали на официальном сайте ЕС заявление, в котором решительно осудили очередные масштабные атаки России на Украину. Позицию поддержали 26 государств-членов Союза.

Каллас сообщила, что ЕС работает над 19-м пакетом санкций против РФ, и на столе есть несколько вариантов.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Кайя Каллас
Копенгаген
Европейский Союз
Жозеп Боррель
Урсула фон дер Ляйен
Украина