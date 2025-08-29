Міністри ЄС підтримують військові навчання в Україні після припинення вогню - Каллас
Київ • УНН
Міністри оборони ЄС підтримали розширення мандату Місії військової допомоги ЄС для навчання українських військових після будь-якого перемир'я. ЄС вже підготував понад 80 тисяч українських солдатів та готовий робити більше.
Голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас повідомила, що міністри оборони ЄС підтримали подальше навчання українських військових після завершення вогню. Про це Каллас заявила після зустрічі міністрів закордонних справ у Копенгагені, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні міністри оборони ЄС загалом підтримали розширення мандату нашої Місії військової допомоги ЄС для забезпечення навчання в Україні після будь-якого перемир'я. Цей кроко користується широкою підтримкою", - повідомила Каллас.
Дипломатка наголосила, що будь-яка зміна мандату вимагає схвалення всіх 27 держав-членів ЄС. Вона також додала, що Євросоюз вишколив понад 80 тисяч українських військових, але зупинятися на цьому не варто.
"ЄС вже підготував понад 80 000 українських солдатів. Ми повинні бути готові зробити більше", - підкреслила Каллас.
Доповнення
Високий представник ЄС Жозеп Боррель та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, разом із Комісією під керівництвом Маргрете Каллас, оприлюднили на офіційному сайті ЄС заяву, у якій рішуче засудили чергові масштабні атаки росії на Україну. Позицію підтримали 26 держав-членів Союзу.
Каллас повідомила, що ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти рф, і на столі є кілька варіантів.