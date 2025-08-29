$41.260.06
Ексклюзив
14:32 • 5310 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 22625 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 24914 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 21632 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 38251 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 33509 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 53198 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 68006 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 65202 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 160577 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Міністри ЄС підтримують військові навчання в Україні після припинення вогню - Каллас

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Міністри оборони ЄС підтримали розширення мандату Місії військової допомоги ЄС для навчання українських військових після будь-якого перемир'я. ЄС вже підготував понад 80 тисяч українських солдатів та готовий робити більше.

Міністри ЄС підтримують військові навчання в Україні після припинення вогню - Каллас

Голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас повідомила, що міністри оборони ЄС підтримали подальше навчання українських військових після завершення вогню. Про це Каллас заявила після зустрічі міністрів закордонних справ у Копенгагені, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні міністри оборони ЄС загалом підтримали розширення мандату нашої Місії військової допомоги ЄС для забезпечення навчання в Україні після будь-якого перемир'я. Цей кроко користується широкою підтримкою", - повідомила Каллас.

Дипломатка наголосила, що будь-яка зміна мандату вимагає схвалення всіх 27 держав-членів ЄС. Вона також додала, що Євросоюз вишколив понад 80 тисяч українських військових, але зупинятися на цьому не варто.

"ЄС вже підготував понад 80 000 українських солдатів. Ми повинні бути готові зробити більше", - підкреслила Каллас.

Доповнення

Високий представник ЄС Жозеп Боррель та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, разом із Комісією під керівництвом Маргрете Каллас, оприлюднили на офіційному сайті ЄС заяву, у якій рішуче засудили чергові масштабні атаки росії на Україну. Позицію підтримали 26 держав-членів Союзу.

Каллас повідомила, що ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти рф, і на столі є кілька варіантів.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Кая Каллас
Копенгаген
Європейський Союз
Жозеп Боррель
Урсула фон дер Ляєн
Україна