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Боррель надеется, что страны ЕС последуют за Вашингтоном относительно разрешения использования ракет по россии

Боррель надеется, что страны ЕС последуют за Вашингтоном относительно разрешения использования ракет по россии

Киев  •  УНН

 • 7004 просмотра

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США разрешили Украине использовать оружие дальностью до 300 км по территории рф. Боррель надеется, что европейские страны последуют этому решению и продолжат поддержку Украины независимо от предстоящих выборов в США.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется, что европейские государства последуют за решением Вашингтона относительно разрешения Украине на использование ракет по территории россии. Об этом он сказал во вторник, прибыв на заседание министров обороны стран ЕС, пишет УНН.

Детали

"Вчера Соединенные Штаты приняли важное решение, которому я безусловно аплодирую. После длительных дискуссий президент Байден разрешил использовать оружие большой дальности [до] 300 километров вглубь российской территории. Это очень хорошая новость для украинцев, они об этом просили. Теперь Соединенные Штаты предоставили это разрешение", - сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС отметил при этом, что "в Европе это национальная компетенция".

Некоторые государства-члены делают это открыто, а другие делают это молча. Другие, вчера, ничего не сказали - но я уверен, что они последуют примеру Соединенных Штатов, чтобы позволить украинцам использовать свое оружие для борьбы с россиянами на территории россии. Это с российской территории, откуда их атакуют. [Это предложение] полностью соответствует международному праву. Поэтому я думаю, что сегодня мы обсудим это. Я надеюсь, что все страны-члены последуют решению Соединенных Штатов

- сказал Боррель.

На уточнение, сколько времени может потребоваться, чтобы последовать за решением США, он ответил: "не знаю". "Посмотрим на сегодняшнее обсуждение", - отметил Боррель.

Глава дипломатии ЕС также призвал европейцев продолжать военную поддержку Украины, не дожидаясь возможных решений избранного президента США Дональда Трампа по этому поводу.

"Европейцы не могут находиться в режиме реагирования. Они не могут сидеть и ждать, что будут делать американцы, а потом реагировать. (...) Мы не можем ждать, пока Трамп примет решение. Наша поддержка Украины должна продолжаться. Мы посмотрим, что произойдет, мы не знаем, что произойдет. Но сейчас, сегодня, завтра и послезавтра люди борются и умирают на поле боя. Они не спекулируют. Они рискуют своей жизнью. Поэтому сегодня, завтра и послезавтра нам нужно продолжать поддерживать их. А потом посмотрим, что произойдет", - подчеркнул Боррель.

ЕС пока не принял совместного решения о разрешении Украине бить западным оружием по территории рф - Боррель18 нояб. 2024, 19:45 • 30823 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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