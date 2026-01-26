Каллас в частном порядке жалуется, что фон дер Ляйен диктатор - Politico
Киев • УНН
Отношения между президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Каей Каллас хуже, чем с ее предшественником Жозепом Боррелем. Каллас жалуется на диктаторские методы фон дер Ляйен, ее позиция ослаблена из-за происхождения и небольшой политической силы.
Отношения между президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и действующей главой европейской дипломатии Каей Каллас еще хуже, чем были с ее предшественником Жозепом Боррелем. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Подробности
По информации издания, отношения фон дер Ляйен с бывшим главой внешней политики ЕС Жозепом Боррелем были "очень плохими", однако с Каллас ситуация "еще хуже".
"Средиземноморский регион был отобран у Каллас, когда Еврокомиссия в прошлом году создала Генеральный директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу (DG MENA). В то же время Еврокомиссия активно работала над планами сокращения размера Европейской службы внешних дел (EEAS)", – пишет издание.
В ответ Каллас, как указано, пыталась назначить влиятельного заместителя генерального секретаря - Мартина Сельмайера, бывшего руководителя аппарата Жан-Клода Юнкера. Однако, как отмечается, этот шаг был заблокирован офисом фон дер Ляйен.
Также, по данным издания, один из высокопоставленных чиновников заявил, что Каллас "в частном порядке жалуется, что она [фон дер Ляйен] является диктатором, но она мало что может с этим поделать".
При этом отмечается, что Каллас родом из Эстонии, а ее политическая сила - либералы - является небольшой, что делает ее позицию слабее, чем у Борреля, социалиста из Испании.
Офис Каи Каллас не ответил на запрос о комментарии по ситуации, сообщило издание.
Напомним
Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что ни одна страна не имеет права захватывать территорию другой, сравнив Трампа с Путиным.