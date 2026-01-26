Каллас в частном порядке жалуется, что фон дер Ляйен диктатор - Politico

$43.140.03
50.650.13
ukenru
Эксклюзив
08:52 • 2090 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 6360 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 18926 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 29456 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 26290 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 24518 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 20456 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 17960 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 16724 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 16651 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.9м/с
88%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве на Троещине развернули палаточные городки из-за отсутствия отопления и светаVideo25 января, 23:40 • 10503 просмотра
"С болью слежу": Папа Лев XIV выразил солидарность с украинцами, страдающими от обстрелов энергетики26 января, 00:16 • 11820 просмотра
Оккупанты заставляют жителей Мелитополя сдавать кровь для военных РФ - ЦНС26 января, 01:23 • 12205 просмотра
Лидер Ирана Хаменеи перемещен в бункер из-за угрозы атаки США - СМИ26 января, 01:58 • 9694 просмотра
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы07:59 • 7530 просмотра
публикации
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 2082 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 95824 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 110988 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 116716 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 110251 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Саламаха Орест Игоревич
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Вильнюс
Польша
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 23796 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 23900 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 40260 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 40435 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 53515 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
Шахед-136

Каллас в частном порядке жалуется, что фон дер Ляйен диктатор - Politico

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Отношения между президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Каей Каллас хуже, чем с ее предшественником Жозепом Боррелем. Каллас жалуется на диктаторские методы фон дер Ляйен, ее позиция ослаблена из-за происхождения и небольшой политической силы.

Каллас в частном порядке жалуется, что фон дер Ляйен диктатор - Politico

Отношения между президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и действующей главой европейской дипломатии Каей Каллас еще хуже, чем были с ее предшественником Жозепом Боррелем. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

По информации издания, отношения фон дер Ляйен с бывшим главой внешней политики ЕС Жозепом Боррелем были "очень плохими", однако с Каллас ситуация "еще хуже".

"Средиземноморский регион был отобран у Каллас, когда Еврокомиссия в прошлом году создала Генеральный директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу (DG MENA). В то же время Еврокомиссия активно работала над планами сокращения размера Европейской службы внешних дел (EEAS)", – пишет издание.

В ответ Каллас, как указано, пыталась назначить влиятельного заместителя генерального секретаря - Мартина Сельмайера, бывшего руководителя аппарата Жан-Клода Юнкера. Однако, как отмечается, этот шаг был заблокирован офисом фон дер Ляйен.

Также, по данным издания, один из высокопоставленных чиновников заявил, что Каллас "в частном порядке жалуется, что она [фон дер Ляйен] является диктатором, но она мало что может с этим поделать".

При этом отмечается, что Каллас родом из Эстонии, а ее политическая сила - либералы - является небольшой, что делает ее позицию слабее, чем у Борреля, социалиста из Испании.

Офис Каи Каллас не ответил на запрос о комментарии по ситуации, сообщило издание.

Напомним

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что ни одна страна не имеет права захватывать территорию другой, сравнив Трампа с Путиным. 

Алла Киосак

Новости Мира
Дипломатка
Владимир Путин
Кайя Каллас
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Жозеп Боррель
Испания
Урсула фон дер Ляйен
Эстония