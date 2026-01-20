Головний дипломат ЄС порівняла Трампа з путіним через погрози щодо Гренландії - Sky News

ЄС наполягатиме на своєму щодо Гренландії, заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Sky News, яке вказує, що "головний дипломат ЄС порівняла Трампа з путіним через погрози щодо Гренландії", пише УНН.

"Жодна країна не має права захоплювати територію іншої, ні в Україні, ні в Гренландії", – сказала Каллас делегатам Європейського парламенту.

Вона додала, що погроза президента США Дональда Трампа запровадити мита на вісім країн, які виступають проти нього щодо Гренландії, підірвала процвітання як ЄС, так і США.

Коментарі Каллас перегукуються із заявою, яку вона зробила вчора після зустрічі з міністром оборони Данії та міністром закордонних справ Гренландії щодо погроз Трампа, пише видання.

