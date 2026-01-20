Головний дипломат ЄС порівняла Трампа з путіним через погрози щодо Гренландії - Sky News

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
13:37 • 1050 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 3360 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 7508 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 16788 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 17938 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 20059 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 19711 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17079 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 36269 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 67196 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямкуVideo20 січня, 04:30 • 16357 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза20 січня, 05:10 • 35802 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго20 січня, 06:23 • 37689 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 29296 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 13253 перегляди
Публікації
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність13:28 • 3362 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 13530 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 29589 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 66033 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 72507 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Ґренландія
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 32486 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 48049 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 40740 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 45187 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 57111 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
MIM-104 Patriot
NASAMS

Головний дипломат ЄС порівняла Трампа з путіним через погрози щодо Гренландії - Sky News

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Головний дипломат ЄС Кая Каллас заявила, що жодна країна не має права захоплювати територію іншої, порівнявши Трампа з путіним. Вона додала, що погроза Трампа запровадити мита підірвала процвітання ЄС та США.

Головний дипломат ЄС порівняла Трампа з путіним через погрози щодо Гренландії - Sky News

ЄС наполягатиме на своєму щодо Гренландії, заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Sky News, яке вказує, що "головний дипломат ЄС порівняла Трампа з путіним через погрози щодо Гренландії", пише УНН.

Деталі

"Жодна країна не має права захоплювати територію іншої, ні в Україні, ні в Гренландії", – сказала Каллас делегатам Європейського парламенту.

Вона додала, що погроза президента США Дональда Трампа запровадити мита на вісім країн, які виступають проти нього щодо Гренландії, підірвала процвітання як ЄС, так і США.

Коментарі Каллас перегукуються із заявою, яку вона зробила вчора після зустрічі з міністром оборони Данії та міністром закордонних справ Гренландії щодо погроз Трампа, пише видання.

Трамп повторив бажання США взяти під свій контроль Гренландію20.01.26, 08:58 • 2502 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Вибори в США
Війна в Україні
Дипломатка
Ґренландія
Кая Каллас
Європейський парламент
Дональд Трамп
Європейський Союз
Данія
Сполучені Штати Америки
Україна