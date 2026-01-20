$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
13:37 • 1150 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 3680 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 7708 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 16881 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 18023 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 20118 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 19742 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17097 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 36295 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 67230 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Графики отключений электроэнергии
Главный дипломат ЕС сравнила Трампа с путиным из-за угроз по поводу Гренландии - Sky News

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что ни одна страна не имеет права захватывать территорию другой, сравнив Трампа с путиным. Она добавила, что угроза Трампа ввести пошлины подорвала процветание ЕС и США.

Главный дипломат ЕС сравнила Трампа с путиным из-за угроз по поводу Гренландии - Sky News

ЕС будет настаивать на своем в отношении Гренландии, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Sky News, которое указывает, что "главный дипломат ЕС сравнила Трампа с путиным из-за угроз в отношении Гренландии", пишет УНН.

Детали

"Ни одна страна не имеет права захватывать территорию другой, ни в Украине, ни в Гренландии", – сказала Каллас делегатам Европейского парламента.

Она добавила, что угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на восемь стран, которые выступают против него в отношении Гренландии, подорвала процветание как ЕС, так и США.

Комментарии Каллас перекликаются с заявлением, которое она сделала вчера после встречи с министром обороны Дании и министром иностранных дел Гренландии относительно угроз Трампа, пишет издание.

Трамп повторил желание США взять под свой контроль Гренландию20.01.26, 08:58 • 2516 просмотров

Юлия Шрамко

