Главный дипломат ЕС сравнила Трампа с путиным из-за угроз по поводу Гренландии - Sky News
Киев • УНН
Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что ни одна страна не имеет права захватывать территорию другой, сравнив Трампа с путиным. Она добавила, что угроза Трампа ввести пошлины подорвала процветание ЕС и США.
ЕС будет настаивать на своем в отношении Гренландии, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Sky News, которое указывает, что "главный дипломат ЕС сравнила Трампа с путиным из-за угроз в отношении Гренландии", пишет УНН.
Детали
"Ни одна страна не имеет права захватывать территорию другой, ни в Украине, ни в Гренландии", – сказала Каллас делегатам Европейского парламента.
Она добавила, что угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на восемь стран, которые выступают против него в отношении Гренландии, подорвала процветание как ЕС, так и США.
Комментарии Каллас перекликаются с заявлением, которое она сделала вчера после встречи с министром обороны Дании и министром иностранных дел Гренландии относительно угроз Трампа, пишет издание.
