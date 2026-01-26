$43.140.03
Каллас у приватному порядку скаржиться, що фон дер Ляєн диктатор - Politico

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Відносини між президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та очільницею європейської дипломатії Каєю Каллас гірші, ніж з її попередником Жозе Борреллем. Каллас скаржиться на диктаторські методи фон дер Ляєн, її позиція ослаблена через походження та невелику політичну силу.

Каллас у приватному порядку скаржиться, що фон дер Ляєн диктатор - Politico

Відносини між президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та чинною очільницею європейської дипломатії Каєю Каллас є ще гіршими, ніж були з її попередником Жозе Борреллем. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, відносини фон дер Ляєн із колишнім главою зовнішньої політики ЄС Жозе Борреллем були "дуже поганими", однак із Каллас ситуація "ще гірша".

"Середземноморський регіон був відібраний у Каллас, коли Єврокомісія минулого року створила Генеральний директорат з Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки (DG MENA). У той же час Єврокомісія активно працювала над планами скорочення розміру Європейської служби зовнішніх справ (EEAS)", – пише видання.

У відповідь Каллас, як вказано, намагалася призначити впливового заступника генерального секретаря - Мартіна Сельмаєра, колишнього керівника апарату Жан-Клода Юнкера. Проте, як зазначається, цей крок був заблокований офісом фон дер Ляєн.

Також, за даними видання, один із високопоставлених чиновників заявив, що Каллас "у приватному порядку скаржиться, що вона [фон дер Ляєн] є диктатором, але вона мало що може з цим вдіяти".

При цьому зазначається, що Каллас походить родом з Естонії, а її політична сила - ліберали - є невеликою, що робить її позицію слабшою, ніж у Борреля, соціаліста з Іспанії.

Офіс Каї Каллас не відповів на запит про коментар щодо ситуації, повідомило видання.

Нагадаємо

Головний дипломат ЄС Кая Каллас заявила, що жодна країна не має права захоплювати територію іншої, порівнявши Трампа з путіним. 

Алла Кіосак

Новини Світу
Дипломатка
Володимир Путін
Кая Каллас
Європейська комісія
Дональд Трамп
Жозеп Боррель
Іспанія
Урсула фон дер Ляєн
Естонія